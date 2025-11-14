Aujourd’hui en Suisse

Même si les votations du 28 septembre appartiennent déjà au passé, la nouvelle analyse Vox montre clairement que la confiance, l’attitude face à la numérisation et la situation sociale ont marqué les décisions .

L’e‑ID a été acceptée de justesse avec 50,4% de oui. Selon l’analyse Vox (la principale évaluation scientifique des votations populaires suisses), la confiance dans les autorités et l’attitude vis‑à‑vis de la numérisation ont joué un rôle central. Les électeurs de gauche ont nettement plus souvent approuvé, la droite conservatrice seulement à 34%. Les moins de 40 ans ainsi que les personnes disposant d’un revenu ou d’un niveau d’éducation plus élevé ont davantage voté oui; les votants plus âgés et les femmes ont en revanche rejeté plus fréquemment le projet.

Ceux qui percevaient la numérisation comme une simplification ont soutenu l’e‑ID à 85%. Ceux qui la considéraient au contraire comme un problème de société, seulement à 15%. La confiance dans les institutions a également été déterminante: les personnes interrogées qui faisaient beaucoup confiance au Conseil fédéral ou au Préposé fédéral à la protection des données ont nettement plus souvent voté oui.

Le oui clair à la suppression de la valeur locative est expliqué par l’analyse Vox à travers l’argument de la justice: beaucoup estimaient qu’il n’était pas équitable de prélever des impôts sur un revenu que l’on ne perçoit pas. Plus les personnes interrogées se situaient à droite, plus le oui était élevé. Deux personnes de plus de 70 ans sur trois ont approuvé, tandis que les locataires se sont montrés nettement plus réticents.