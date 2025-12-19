Aujourd’hui en Suisse
Chères et chers Suisses de l’étranger,
Je me suis récemment moquée d’un ami qui achetait son énième pantalon de randonnée. Aujourd’hui, je suis forcée de constater qu’il est en plein dans la tendance. Moi, en revanche, j’ai du retard à rattraper.
Dans cette lettre d’information, je vous parle aussi de la session d’hiver du Parlement, qui après trois semaines de débats passionnés, s’est terminée vendredi sans grande surprise. Le budget 2026 est désormais adopté et, comme toujours, les partis sont plus ou moins satisfaits des différents points.
La session d’hiver s’est achevée vendredi au Palais fédéral. Après trois semaines d’allers-retours entre le Conseil national et le Conseil des États, les deux chambres ont finalement adopté le budget 2026.
Le degré de satisfaction varie d’un parti à l’autre. Selon la conseillère nationale socialiste Sarah Wyss, interrogée par la SRF, les partis bourgeois ont imposé leur point de vue. «On augmente les crédits pour l’agriculture et l’armée, tandis que le personnel et la coopération au développement ont dû faire des sacrifices.» Yvonne Bürgin, présidente du groupe du Centre, estime de son côté que «la gauche a aussi obtenu certaines choses». Et de donner comme exemple: «Nous avons, ensemble, fait passer des mesures pour les organisations familiales, la protection de l’enfance, Tox-Info et la campagne de prévention contre la violence faite aux femmes.»
Dans le cadre des débats budgétaires, les subventions pour les trains de nuit vers Malmö, d’un montant de dix millions de francs, ont été supprimées lors de cette session.
Ce montant ne sera toutefois pas économisé, précise la SRF, car l’argent destiné au train de nuit vers Malmö aurait été financé par un fonds spécial, alimenté par les compagnies aériennes pour compenser leurs émissions polluantes. Avec la décision de renoncer au train, la totalité de cette somme profitera au secteur aérien.
Les villes veulent désormais prendre le relais. À Zurich, Berne, Bâle et Lausanne, des initiatives sont prévues afin que les villes financent les subventions pour les trains de nuit que le Parlement national refuse d’accorder, rapporte le Tages-Anzeiger.
Esthétique «mob-wife» ou look néoromantique? Si ces termes vous font froncer les sourcils, vous êtes en bonne compagnie en Suisse.
Ces mots font référence aux tendances mode de 2025. Mais comme le montre la rétrospective de la plateforme Zalando, en Suisse, c’est autre chose qui cartonne: les vêtements de randonnée.
Après les baskets à semelles fines et les accessoires pour sacs à main, la demande pour les tenues de plein air a particulièrement augmenté dans le pays. Comparée à d’autres marchés européens, la clientèle suisse de Zalando achète «plus souvent que la moyenne» dans la catégorie sport, a déclaré l’entreprise au Tages-Anzeiger. À Zurich, par exemple, la demande a bondi de 300%, en prenant en compte à la fois les recherches et les achats effectifs.
Cette popularité s’explique d’une part par le fait que de plus en plus de personnes pratiquent la randonnée. D’autre part, chaque activité se pare désormais de son look approprié: la tenue doit être à la fois pratique et à la mode. De plus, les vêtements d’extérieur comme les chaussures de randonnée gagnent en popularité même dans le quotidien urbain, écrit le Tages-Anzeiger. Ainsi, si vous partez en randonnée avant de rejoindre la ville, votre tenue est déjà tendance.
Pour profiter des pistes pendant les Fêtes, il faut aussi la tenue adaptée. Mais plus important encore: qu’il y ait de la neige.
Actuellement, même en haute montagne, le manque de neige se fait sentir. «Il s’agit d’une combinaison typique d’un extrême naturel, comme cela existait déjà autrefois, et du réchauffement climatique», explique le climatologue Christoph Marty, de l’Institut pour la neige et les avalanches (SLF) à Davos, aux journaux de CH Media. Les débuts d’hiver avec peu de précipitations ont toujours existé. Mais aujourd’hui, lorsqu’il y a des précipitations, il s’agit plutôt de pluie que de neige en raison des températures plus élevées.
Pour les stations de ski, cela signifie que les canons à neige doivent intervenir. Toutefois, les pistes presque entièrement artificiellement enneigées présentent un risque pour l’environnement et pour les skieurs. Selon CH Media, la neige artificielle entraîne davantage d’accidents de ski, et plus graves.
D’une part, car elle est plus dense et plus dure que la neige naturelle, ce qui augmente le risque de blessures. D’autre part, car elle fond plus vite le jour et gèle plus tôt la nuit, ce qui rend les après-midis particulièrement dangereux.
Malgré tout, la neige artificielle n’est pas responsable de tous les accidents. «Le plus grand danger reste l’être humain: neuf accidents de neige sur dix sont causés par les pratiquants eux-mêmes», rappelle Regina Pinna-Marfurt, porte-parole de la Suva, à CH Media.
Que la Suisse soit un îlot de cherté, c’est bien connu. Une nouvelle comparaison de l’Office fédéral de la statistique montre la position du pays à l’international.
En 2024, les Suisses ont dû débourser en moyenne plus de 80% de plus que les citoyens et citoyennes de l’UE, rapporte notamment la Basler Zeitung. Pour la viande, les chaussures ou les voitures, il faut payer plus en Suisse. En revanche, les smartphones et ordinateurs portables sont moins chers.
Les services de santé stationnaires, comme les hôpitaux et cliniques, affichent également des prix plus de trois fois plus élevés. L’éducation et le logement coûtent quant à eux plus de deux fois plus cher.
Pour cette comparaison, les offices statistiques des pays ont examiné les prix locaux de paniers de biens comparables, analysant au total plus de 2000 produits et services. Les prix plus élevés en Suisse doivent être relativisés par le niveau salarial: en 2024, le salaire médian brut en Suisse était de 7’024 francs, contre environ 3’000 francs en moyenne dans l’UE.
Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/dbu
