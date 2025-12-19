Aujourd’hui en Suisse

La session d’hiver s’est achevée vendredi au Palais fédéral. Après trois semaines d’allers-retours entre le Conseil national et le Conseil des États, les deux chambres ont finalement adopté le budget 2026.

Le degré de satisfaction varie d’un parti à l’autre. Selon la conseillère nationale socialiste Sarah Wyss, interrogée par la SRF, les partis bourgeois ont imposé leur point de vue. «On augmente les crédits pour l’agriculture et l’armée, tandis que le personnel et la coopération au développement ont dû faire des sacrifices.» Yvonne Bürgin, présidente du groupe du Centre, estime de son côté que «la gauche a aussi obtenu certaines choses». Et de donner comme exemple: «Nous avons, ensemble, fait passer des mesures pour les organisations familiales, la protection de l’enfance, Tox-Info et la campagne de prévention contre la violence faite aux femmes.»

Dans le cadre des débats budgétaires, les subventions pour les trains de nuit vers Malmö, d’un montant de dix millions de francs, ont été supprimées lors de cette session.

Ce montant ne sera toutefois pas économisé, précise la SRF, car l’argent destiné au train de nuit vers Malmö aurait été financé par un fonds spécial, alimenté par les compagnies aériennes pour compenser leurs émissions polluantes. Avec la décision de renoncer au train, la totalité de cette somme profitera au secteur aérien.

Les villes veulent désormais prendre le relais. À Zurich, Berne, Bâle et Lausanne, des initiatives sont prévues afin que les villes financent les subventions pour les trains de nuit que le Parlement national refuse d’accorder, rapporte le Tages-Anzeiger.