Aujourd’hui en Suisse

Un ancien agent du renseignement sous pression: Jacques Baud (au centre), photographié en 2011 avec les conseillères fédérales Simonetta Sommaruga et Karin Keller-Sutter (à droite).

Le citoyen suisse et ex-colonel Jacques Baud est bloqué à Bruxelles. Inscrit sur une liste de sanctions de l’Union européenne (UE), il entend se défendre.

Jacques Baud s’est fait connaître comme expert du renseignement, régulièrement sollicité par les médias suisses pour ses analyses. Ces dernières années, il a publié des livres sur la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et sur le président russe Vladimir Poutine. Il vit aujourd’hui à Bruxelles.

En début de semaine dernière, l’UE a gelé ses avoirs. Elle interdit également aux citoyens et aux entreprises de l’UE de lui fournir des fonds ou des ressources. Il lui est aussi interdit d’entrer dans l’espace de l’UE ou de le traverser.

Le septuagénaire est «régulièrement» invité dans des émissions de télévision et de radio prorusses, selon le Conseil de l’UE. Jacques Baud y aurait notamment accusé l’Ukraine d’avoir elle-même provoqué l’invasion russe afin de pouvoir accéder à l’OTAN.

L’ancien agent du Service de renseignement de la Confédération (SRC) a déclaré contester les sanctions. Il déposera également un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, a-t-il déclaré à l’agence de presse Keystone-ATS. Selon lui, la décision de sanction serait purement politique et non motivée juridiquement.