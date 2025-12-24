Aujourd’hui en Suisse
Le citoyen suisse et ex-colonel Jacques Baud est bloqué à Bruxelles. Inscrit sur une liste de sanctions de l’Union européenne (UE), il entend se défendre.
Jacques Baud s’est fait connaître comme expert du renseignement, régulièrement sollicité par les médias suisses pour ses analyses. Ces dernières années, il a publié des livres sur la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et sur le président russe Vladimir Poutine. Il vit aujourd’hui à Bruxelles.
En début de semaine dernière, l’UE a gelé ses avoirs. Elle interdit également aux citoyens et aux entreprises de l’UE de lui fournir des fonds ou des ressources. Il lui est aussi interdit d’entrer dans l’espace de l’UE ou de le traverser.
Le septuagénaire est «régulièrement» invité dans des émissions de télévision et de radio prorusses, selon le Conseil de l’UE. Jacques Baud y aurait notamment accusé l’Ukraine d’avoir elle-même provoqué l’invasion russe afin de pouvoir accéder à l’OTAN.
L’ancien agent du Service de renseignement de la Confédération (SRC) a déclaré contester les sanctions. Il déposera également un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, a-t-il déclaré à l’agence de presse Keystone-ATS. Selon lui, la décision de sanction serait purement politique et non motivée juridiquement.
La population suisse continue de consommer de la viande, estime le directeur de l’un des principaux transformateurs de viande du pays, qui donne un aperçu des tendances actuelles.
La tendance des produits de substitution à la viande est passée, affirme Marco Tschanz, CEO de Bell, l’un des leaders de la transformation de viande. Le chiffre d’affaires de l’assortiment des substituts ne progresse plus qu’entre 0 et 1% par an, a-t-il ajouté lors d’un entretien avec la NZZ. Selon lui, il s’agit de produits de niche.
Les raisons de cette croissance stagnante seraient le goût ainsi que le degré élevé de transformation de ces produits. «Les consommateurs accordent davantage d’attention au bien-être animal et à l’origine suisse des produits qu’auparavant», indique Marco Tschanz. «Mais nous ne constatons pas que l’on mange moins de viande, au contraire. Pour la viande de poulet par exemple, la consommation par habitant a augmenté à elle seule d’environ 8% l’an dernier.»
Selon le patron, il est improbable que la volaille issue de l’élevage intensif américain réussisse à s’imposer en Suisse. «Même si leur vente devait être autorisée, [ces poulets] n’auraient aucune chance auprès des consommateurs», dit-il. Bell ne prévoit donc pas d’importer du poulet en provenance des États-Unis.
En matière de tendances, le directeur constate également que de plus en plus de consommateurs se tournent vers de la viande meilleur marché.
La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé cette l’année le lancement d’un Prix pour la paix, remis début décembre au président américain Donald Trump. La NZZ rapporte que le trophée est une copie miniature d’une sculpture qui se trouve dans le parc des Nations unies à Genève.
Selon le quotidien zurichois, il s’agit de la version miniature de la sculpture en bronze de quatre mètres de haut intitulée «Pensées et rêves», située dans le parc du Palais des Nations. La sculpture était un cadeau de l’Azerbaïdjan. Le pays l’avait offerte aux Nations unies en 2017 à l’occasion de son 25e anniversaire d’adhésion.
«Le globe symbolise ici aussi un ballon de football porté par des personnes de différents pays et continents», explique la sculpteuse azerbaïdjanaise Salhab Mammadov, cocréatrice de l’original, interrogée sur l’utilisation de la miniature comme trophée de la paix. La médaille, que Donald Trump s’est lui-même mise autour du cou lors de la cérémonie, provient également d’elle. Elle révèle en outre que la Maison-Blanche lui avait demandé que le trophée soit au moins aussi grand que la Coupe du monde.
L’écho international suscité par la complaisance du président de la FIFA, Gianni Infantino, envers le président américain a été qualifié de «dévastateur» par les médias suisses. Le Mirror britannique a décrit l’attitude du Suisse comme une «sombre démonstration de flagornerie politique».
Le Conseil fédéral veut rendre plus visible le nouveau numéro d’urgence contre les violences domestiques – à l’aide de stickers sur les emballages de lait.
Le nouveau numéro d’urgence national 142 pour les victimes de violences domestiques et sexuelles doit entrer en service en mai. Les victimes pourront le joindre 24 heures sur 24 pour obtenir une aide immédiate et des conseils.
Afin de le faire connaître, une campagne est en cours depuis novembre avec des affiches, des flyers et des vidéos. La conseillère nationale socialiste Simona Brizzi estime toutefois que cela n’est pas suffisant et a proposé d’imprimer le numéro sur des emballages du quotidien, par exemple sur des cartons de lait. L’idée a été bien accueillie par le Conseil fédéral, écrivent les journaux de CH Media. Le Département de l’intérieur aurait demandé la coopération des détaillants.
En Suisse, le lait n’a jamais été utilisé pour diffuser des messages. À l’étranger, en revanche, notamment aux États-Unis dans les années 1980, les laiteries imprimaient des photos d’enfants disparus sur les briques de lait. La pratique a toutefois été abandonnée, des psychologues de l’enfance ayant averti que la campagne effrayait inutilement les enfants au petit-déjeuner.
Texte traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA/dbu
