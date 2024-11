La semaine en Suisse

Chers Suisses, chères Suissesses de l'étranger, Bienvenue dans notre sélection des nouvelles les plus importantes et étonnantes de ces sept derniers jours en Suisse. La Suisse est un pays formidable. Il faudrait être fou pour vouloir vivre ailleurs, n'est-ce pas? Je suis d'accord, mais cela dépend des personnes à qui l'on s'adresse et des classements que l'on consulte. Nous nous pencherons sur les domaines dans lesquels la Suisse obtient les meilleures notes, mais aussi ceux dans lesquels elle pourrait faire beaucoup mieux… Nous verrons également ce que les Suisses pensent de l'Union européenne, où est caché leur or, si Zurich compte enfin un restaurant trois étoiles Michelin, et le dilemme auquel sont confrontés les Ukrainiens vivant en Suisse. Bonne lecture,

LES POINTS

FORTS DE LA SEMAINE



Keystone / Gaetan Bally Qu’il s’agisse de la qualité de vie, des universités ou de la mondialisation, la Suisse se distingue régulièrement dans les classements internationaux. Mais personne n’est parfait… Nous avons analysé des études mondiales récentes pour découvrir les domaines dans lesquels la Suisse suscite l’envie du monde entier – et ceux dans lesquels il y a matière à amélioration. Malgré des défis récents comme la pandémie de Covid-19, la Suisse a conservé, pour la deuxième année consécutive, la première place de l’indice de développement humain des Nations unies, qui se concentre sur les niveaux de vie mondiaux. Son score a été dopé par des revenus élevés et une longue espérance de vie. Cependant, malgré une économie forte, un marché de l’emploi sain et des impôts peu élevés, la Suisse est moins populaire que jamais auprès de la main-d’œuvre étrangère, selon une enquête internationale sur les expatriés. Le manque de logements abordables reste un casse-tête. Et beaucoup de travailleuses et travailleurs qualifiés se plaignent de leur vie sociale, affirmant avoir du mal à se faire des amis en Suisse. Qu’en pensez-vous? Notre analyse (en anglais)

Keystone / Alessandro Della Valle La Suisse reste profondément divisée au sujet de l’Union européenne: ses citoyens et citoyennes sont peu enthousiastes à l’égard de l’UE, mais ils et elles considèrent que les accords bilatéraux avec Bruxelles sont importants. Selon un sondage réalisé par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), maison mère de SWI swissinfo.ch, une majorité des quelque 20’000 personnes sondées reconnaissent l’importance de l’UE pour l’économie suisse. Il s’agit d’un point de vue rationnel et économique qui s’étend à l’ensemble de l’échiquier politique. Mais sur le plan émotionnel et personnel, il y a un sentiment écrasant de distance et d’indifférence à l’égard du projet européen. Notre article En savoir plus Effondre

Keystone-SDA Les ménages suisses détiennent environ 200 tonnes de lingots et pièces d’or. Cela représente une valeur d’environ 15 milliards de francs. Cette estimation provient de l’Université de Saint-Gall, qui a mené une étude sur le sujet pour le compte du négociant de métaux précieux Philoro, en interrogeant un échantillon de 3000 personnes issues de toutes les régions linguistiques. En moyenne, les personnes qui ont de l’or à la maison (un peu moins d’un ménage sur quatre) en possèdent 101 grammes, soit une valeur de 7’500 francs suisses. 39% d’entre eux conservent cet or à la banque, 9% chez des bijoutiers, 3% à la douane et 18% dans un coffre-fort à domicile. Mais un cinquième des ménages (20%) indiquent le garder ailleurs: caché quelque part dans la maison (15%) ou dans le jardin (5%). «Un pourcentage étonnamment élevé», commente Sven Reinecke, responsable de la recherche. L’article Lien externe sur le sujet (RTS info) En savoir plus Effondre

Keystone / Christian Beutler Les chefs de cuisine suisses ont fait sauter les bouchons de champagne lundi pour fêter ou oublier la publication du dernier guide Michelin. Quatre restaurants helvétiques ont obtenu trois étoiles, 25 en ont obtenu deux et 107 en ont obtenu une. Rien ne change dans le haut du classement des trois étoiles (Zurich n’a toujours pas de restaurant triplement étoilé, ce qui a suscité un article nostalgique dans la Neue Zürcher Zeitung, voir le lien), mais deux nouveaux établissements ont été récompensés par deux étoiles: Colonnade, qui appartient au Mandarin Oriental Palace Hotel à Lucerne, et The Counter à la gare centrale de Zurich. Six nouveaux restaurants ont obtenu une étoile. Saviez-vous que la Suisse est le pays qui compte le plus d’étoiles Michelin par habitant au monde? (Du moins selon ce siteLien externe – d’autres donnent la couronne au Japon ou au Luxembourg). La liste des restaurants étoilés suisses Lien externe

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch Notre article le plus lu cette semaine portait sur le dilemme auquel sont confrontés les hommes ukrainiens en Suisse: rester ou partir à la guerre? Il y a six mois, l’Ukraine a adopté une nouvelle loi sur la mobilisation. Nous examinons l’impact de cette loi sur la vie des Ukrainiens en Suisse au travers de témoignages concrets. Ils mettent en lumière les conséquences personnelles et politiques de cette loi pour ces hommes ainsi que leurs conflits intérieurs. «Mes compatriotes ont bien plus peur de la charge pénale qui pèse que des amendes», déclare Maksym. Hors d’Ukraine, deux solutions s’offrent à eux: ne rien faire et attendre ou se conformer à la loi et s’engager dans l’armée s’ils projettent de rentrer au bercail un jour. Lire notre article En savoir plus Effondre

LA SUISSE INSOLITE

Seule chose de certaine: ce buste en or représente un empereur romain. Mais lequel? swissinfo.ch Le buste en or de Marc Aurèle est l’objet le plus précieux et le plus connu de l’archéologie suisse. Le seul problème est qu’il ne s’agit peut-être pas de Marc Aurèle. Ce trésor de 33,5 cm de haut – 1,6 kg d’or 24 carats – a été découvert dans la ville suisse d’Avenches en 1939. Il est si précieux que l’original est conservé dans une banque à Lausanne (le buste exposé au Musée romain d’Avenches en est une copie). Tout le monde s’accorde à dire qu’il doit s’agir d’un empereur romain, étant donné qu’il est fait d’or, mais l’absence d’inscription ne permet pas de savoir avec certitude de qui il s’agit. Comme l’explique notre article, Marc Aurèle semble être la meilleure hypothèse, mais une nouvelle théorie plaide en faveur de Tetricus Ier, le dernier empereur de l’éphémère Empire des Gaules. Sur qui misez-vous un sesterce? Lire notre article En savoir plus Effondre

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Keystone / Anthony Anex

Cette année, les oiseaux sont les vedettes du spectacle son et lumière «Rendez-vous Bundesplatz»Lien externe: hiboux et martins-pêcheurs, gypaètes barbus et pics épeiches, grues et vanneaux vont donc s’emparer du Parlement fédéral à Berne. Le spectacle a lieu jusqu’au 23 novembre, avec trois représentations chaque soir, à 19 heures, 20 heures et 21 heures. L’entrée est gratuite.

LA SEMAINE PROCHAINE

Lundi, les héroïnes et les héros des Jeux olympiques et paralympiques, de retour en Suisse, seront reçus et célébrés à Berne. Si les huit médailles olympiques ont été considérées comme un «résultat solide», les paralympiens et paralympiennes se sont surpassés en battant le record de médailles.

Mardi, le Musée Olympique de Lausanne tiendra une conférence de presse sur les 120 objets «emblématiques» récupérés aux Jeux olympiques de Paris. Nous avions publié un article sur le sujet en août.

Vendredi, le premier distributeur automatique de billets de Suisse fêtera son 57e anniversaire. En effet, le 1er novembre 1967 marque le moment à partir duquel les Suisses ont pu retirer jusqu’à 200 francs suisses par jour à un distributeur appartenant à l’actuelle UBS, situé à la Bahnhofstrasse de Zurich. Ils et elles pouvaient effectuer dix retraits avant d’avoir besoin d’une nouvelle carte. Le premier distributeur de billets au monde a vu le jour en juin 1967 à Londres.