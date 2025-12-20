La semaine en Suisse

Avez-vous réservé des vacances de ski en Suisse cet hiver? Le prix vous a-t-il choqué? Une étude portant sur 14 stations suisses montre qu’une semaine de vacances pour une famille de quatre personnes coûte environ 6% de plus que l’an dernier, et cela fait du bruit dans la presse.

«Le coût d’une semaine de vacances de ski en famille est délirant», pouvait-on lire dans le Blick mardi. «Le ski est considéré comme un sport national en Suisse. Mais pour profiter de l’or blanc, il faut mettre la main au portefeuille. Le ski et le snowboard sont-ils en train de devenir des activités de luxe?», se questionne le média en ligne.

Une analyse de la Banque Cler et de BAK Economics révèle que le coût moyen d’une semaine de ski durant la troisième semaine de février a augmenté de 6%. Les forfaits de ski ont renchéri d’environ 10%.

Il existe toutefois d’importantes différences régionales. Pour les familles, les couples et les étudiants, les stations les moins chères sont Airolo, Andermatt-Sedrun et Engelberg-Titlis. À l’inverse, les dépenses les plus élevées en forfaits, écoles de ski et location de matériel s’observent à Zermatt, St-Moritz et Flims-Laax-Falera.

Pour un couple, un forfait de ski de huit jours à Zermatt coûte environ 1200 francs. Les familles déboursent 1500 francs pour les forfaits à Zermatt et 1524 francs à Flims-Laax-Falera. Des prix inférieurs à 1000 francs sont proposés à Airolo. Blick a sorti la calculette et a estimé qu’une semaine à Zermatt à la mi-février coûterait 11’787 francs à une famille de quatre.