Ascension du prix des vacances de ski en 2026

Keystone-SDA

Le prix d'une semaine de vacances de ski en Suisse devrait coûter plus cher cet hiver, selon une étude parue mardi de la banque Cler, qui l'explique notamment par une demande d'hébergements élevée.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Planifier son séjour tôt présente un avantage en particulier pour les familles et les personnes qui surveillent leur budget, car l’offre se raréfie vite au fil de l’année, ce qui fait flamber les tarifs dans de nombreuses stations», explique les auteurs.

Le prix des forfaits de ski a grimpé en moyenne sur un an de 10%. «Il est possible de réaliser des économies grâce aux forfaits illimités multistations ou aux prix dynamiques, surtout avantageux pour les personnes qui réservent tôt et qui skient souvent», précise l’étude.

Concernant les équipements, les tarifs du prêt de matériel et des écoles de ski restent stables. Là aussi, plus les familles réservent tôt et plus elles bénéficient de rabais.

Couples avantagés

Question hébergement, Banque Cler observe des écarts de prix considérables entre les domaines skiables. Zermatt, Gstaad et Saint-Moritz sont les stations les plus onéreuses, tandis que qu’à Airolo, Adelboden-Lenk et Engelberg-Titlis, les factures sont les moins chères.

Cependant, une légère baisse des tarifs pratiqués dans les hôtels profite aux couples, qui devront moins dépenser en 2026 qu’en 2025. Pour cette catégorie de touristes, les dépenses avaient augmenté de 13% au printemps 2025 pour reculer de 7% au printemps 2026.

Selon BAK Economics, le tourisme a toujours le vent en poupe en Suisse. Après les records de l’hiver passé, le secteur pourrait connaître «une nouvelle saison intense». Près de 40% des entreprises alpines tablent sur une hausse de leur chiffre d’affaires.

Publiée chaque année depuis 2019, l’étude compare différents postes de coûts pour un séjour au ski par rapport à l’année précédente en passant au crible 14 stations de ski dans toute la Suisse.