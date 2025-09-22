Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse
Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,
Saviez-vous qu’en 2024, 78'124 Helvètes ont renouvelé leurs papiers d’identité dans une ambassade ou un consulat suisse?
Un passeport ou une carte d’identité d’ailleurs indispensables pour élire vos représentantes et représentants au Conseil des Suisses de l’étranger, ou encore participer aux votations – deux sujets à retrouver dans la sélection ci-après.
Et comme nous sommes un peu curieux, nous aimerions savoir: Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger? Racontez-nous votre expérience!
Je vous souhaite une agréable lecture,
Plus
«Pour moi, le sujet important est le manque de portée des voix des Suisses de l’étranger. Nous sommes plus nombreux que la population de certains cantons, mais n’avons aucun représentant au Parlement.»
B. Voélin, en réponse à notre question «Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?»
La question de la représentation de la diaspora au Parlement revient à intervalles réguliers sur le devant de la scène. Jusqu’à aujourd’hui, l’idée de réserver des sièges au Parlement pour les Suisses de l’étranger n’a jamais trouvé de majorité politique. Malgré cela, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) a fait de cet objectif l’un de ses buts à long terme. La Suisse est-elle prête à envisager une représentation directe, comme elle existe en France ou en Italie?
Voici quelques éléments de réponse:
Plus
La Cinquième Suisse rêve d’une place sous la Coupole fédérale
Les commentaires que vous laissez dans nos débats sont essentiels: non seulement ils font vivre les échanges au sein de la communauté, mais ils nous offrent aussi, à nous les journalistes, un précieux aperçu des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.
Dans chaque édition de notre newsletter, nous vous posons une question. Les contributions les plus intéressantes – ou les plus surprenantes – seront publiées dans notre prochaine édition.
👉 Découvrez les débats en cours ici.
Réponses de la communauté
A propos de représentation, les déléguées et délégués nouvellement élus au Conseil des Suisses de l’étranger se sont retrouvés à Berne fin août pour participer à leur première séance.
Quelles sont leurs objectifs en tant que représentantes et représentants au «Parlement de la Cinquième Suisse»?
Plus
Les nouveaux délégués souhaitent renforcer la participation de la diaspora suisse
Sélectionné pour vous
La politique est très présente ces dernières semaines, notamment en raison de la session parlementaire d’automne, actuellement en court, et des votations à venir.
Le 28 septembre, la rédaction de Swissinfo sera d’ailleurs sur le pont pour vous fournir les premières estimations dès 12h00 (CET), puis les résultats définitifs et des analyses du vote des Suisses à l’étranger.
En attendant, le second sondage réalisé pour la SSR (maison mère de Swissinfo) révèle une tendance claire au «oui» pour l’identité électronique. Du côté de l’abolition de la valeur locative, rien n’est encore joué.
Plus
Un «oui» se dessine pour l’e-ID alors que le sort de la valeur locative reste incertain
À la retraite, les Suisses sont nombreuses et nombreux à penser à l’expatriation. Parfois pour des raisons financières, parfois pour vivre sous des cieux à la météo plus clémente. Mais tout quitter en Suisse pour recommencer une nouvelle vie loin de chez soi n’est pas si simple. Et si nous vous disions qu’avoir le beurre, et l’argent du beurre, c’était possible:
Plus
Prendre sa retraite ici ou ailleurs: ces Suisses de l’étranger ont choisi les deux
Lorsque l’on vit à l’étranger, posséder un compte bancaire en Suisse à des tarifs raisonnables reste l’une des plus grosses épines dans le pied de la diaspora. Le conseiller aux États Mauro Poggia (MCG) entend corriger le tir avec une motion visant plus particulièrement PostFinance:
Plus
Comptes bancaires pour les Suisses de l’étranger: nouvel essai, nouvelle chance?
👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.
L’émigration en toute simplicité
Vous n’êtes pas encore Suisse de l’étranger, mais vous avez attrapé le virus de l’expatriation? Ou peut-être connaissez-vous quelqu’un qui envisage de s’installer à l’étranger?
Swissinfo a toute une série d’articles à disposition pour vous y préparer. Par exemple sur la manière de trouver un emploi à l’étranger.
Plus
Travailler à l’étranger: comment trouver un job, mode d’emploi
Plus
La clé d’une candidature réussie à l’étranger
La Suisse insolite
Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.
Nos services pour les Suisses de l’étranger
📲 Avez-vous déjà téléchargé notre application gratuite SWIplus?
Cette application, conçue spécialement pour vous, vous propose encore plus de contenu pour rester en contact avec la Suisse.
🧭 Restez informé – restez connecté
Merci d’avoir pris le temps de lire cette newsletter. Vous recevrez la prochaine édition dans deux semaines. D’ici là, nous attendons avec impatience votre avis, votre point de vue ou votre histoire.
Un feedback? Des propositions de sujet?
📩 Ecrivez-moi: emilie.ridard@swissinfo.ch
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.