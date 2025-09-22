Salut à toi Suisse de l’étranger – la newsletter de la Cinquième Suisse

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Emilie Ridard

Chères Suissesses, chers Suisses à l’étranger,

Saviez-vous qu’en 2024, 78'124 Helvètes ont renouvelé leurs papiers d’identité dans une ambassade ou un consulat suisse?

Un passeport ou une carte d’identité d’ailleurs indispensables pour élire vos représentantes et représentants au Conseil des Suisses de l’étranger, ou encore participer aux votations – deux sujets à retrouver dans la sélection ci-après.

Et comme nous sommes un peu curieux, nous aimerions savoir: Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger? Racontez-nous votre expérience!

Je vous souhaite une agréable lecture,

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s’est passé le renouvellement de vos papiers d’identité dans votre consulat suisse.

«Pour moi, le sujet important est le manque de portée des voix des Suisses de l’étranger. Nous sommes plus nombreux que la population de certains cantons, mais n’avons aucun représentant au Parlement.»

B. Voélin, en réponse à notre question «Sur quels sujets liés aux Suisses de l’étranger devrions-nous nous pencher? Quels sont les contenus que vous aimez le plus lire?»


La question de la représentation de la diaspora au Parlement revient à intervalles réguliers sur le devant de la scène. Jusqu’à aujourd’hui, l’idée de réserver des sièges au Parlement pour les Suisses de l’étranger n’a jamais trouvé de majorité politique. Malgré cela, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) a fait de cet objectif l’un de ses buts à long terme. La Suisse est-elle prête à envisager une représentation directe, comme elle existe en France ou en Italie?

Voici quelques éléments de réponse:

Les commentaires que vous laissez dans nos débats sont essentiels: non seulement ils font vivre les échanges au sein de la communauté, mais ils nous offrent aussi, à nous les journalistes, un précieux aperçu des sujets qui vous préoccupent en tant que Suisses de l’étranger.

Dans chaque édition de notre newsletter, nous vous posons une question. Les contributions les plus intéressantes – ou les plus surprenantes – seront publiées dans notre prochaine édition.

👉 Découvrez les débats en cours ici.

Réponses de la communauté

A propos de représentation, les déléguées et délégués nouvellement élus au Conseil des Suisses de l’étranger se sont retrouvés à Berne fin août pour participer à leur première séance.

Quelles sont leurs objectifs en tant que représentantes et représentants au «Parlement de la Cinquième Suisse»?

Sélectionné pour vous

La politique est très présente ces dernières semaines, notamment en raison de la session parlementaire d’automne, actuellement en court, et des votations à venir.

Le 28 septembre, la rédaction de Swissinfo sera d’ailleurs sur le pont pour vous fournir les premières estimations dès 12h00 (CET), puis les résultats définitifs et des analyses du vote des Suisses à l’étranger.

En attendant, le second sondage réalisé pour la SSR (maison mère de Swissinfo) révèle une tendance claire au «oui» pour l’identité électronique. Du côté de l’abolition de la valeur locative, rien n’est encore joué.

À la retraite, les Suisses sont nombreuses et nombreux à penser à l’expatriation. Parfois pour des raisons financières, parfois pour vivre sous des cieux à la météo plus clémente. Mais tout quitter en Suisse pour recommencer une nouvelle vie loin de chez soi n’est pas si simple. Et si nous vous disions qu’avoir le beurre, et l’argent du beurre, c’était possible:

Lorsque l’on vit à l’étranger, posséder un compte bancaire en Suisse à des tarifs raisonnables reste l’une des plus grosses épines dans le pied de la diaspora. Le conseiller aux États Mauro Poggia (MCG) entend corriger le tir avec une motion visant plus particulièrement PostFinance:

👉 Vous trouverez ici d’autres articles destinés à la Cinquième Suisse.

L’émigration en toute simplicité

Vous n’êtes pas encore Suisse de l’étranger, mais vous avez attrapé le virus de l’expatriation? Ou peut-être connaissez-vous quelqu’un qui envisage de s’installer à l’étranger?

Swissinfo a toute une série d’articles à disposition pour vous y préparer. Par exemple sur la manière de trouver un emploi à l’étranger.

La Suisse insolite

Chaque semaine, Swissinfo vous propose des articles passionnants sur des particularités ou des curiosités suisses.

