Cisjordanie: Israël libère un réalisateur palestinien arrêté

Keystone-SDA

La police israélienne a libéré mardi le Palestinien Hamdan Ballal, coréalisateur du documentaire "No other land" oscarisé cette année. Il avait été arrêté la veille après avoir été selon des militants la cible d'une attaque de colons israéliens en Cisjordanie occupée.

(Keystone-ATS) L’armée israélienne avait indiqué plus tôt que trois Palestiniens avaient été appréhendés lundi pour avoir « lancé des pierres » lors d’une « confrontation violente » entre Israéliens et Palestiniens dans le village de Soussia, dans le sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Un porte-parole de la police avait confirmé à l’AFP la détention de Hamdan Ballal, avant l’annonce mardi de la libération des trois Palestiniens.

« Les trois hommes ont été transférés par l’armée à la police israélienne pour enquête sur des soupçons de jets de pierres, de dégâts matériels et de mise en danger de la sécurité », avant d’être libérés sous caution et interdits de contacter les autres personnes impliquées dans les violences, selon un communiqué de la police.

T-shirt taché de sang

Basel Adra, qui a travaillé avec Hamdan Ballal sur « No Other Land », a publié sur X une photo de ce dernier après sa libération, les yeux fermés et le t-shirt taché de sang.

« Hamdan a été libéré et est actuellement soigné dans un hôpital de Hébron. Il a été battu partout sur son corps par des soldats et des colons », a-t-il écrit, en affirmant que « les soldats avaient gardé ses yeux bandés et ses mains menottées toute la nuit ».

Basel Adra avait publié une photo sur X lundi soir montrant le moment où, selon lui, Hamdan Ballal a été placé en garde à vue, « blessé et en train de saigner ».

« Attaque de colons »

Lundi, Yuval Abraham, également coréalisateur de « No Other Land », a indiqué que M. Ballal avait été battu par un « groupe de colons ». « Un groupe de colons a attaqué la maison de Hamdan Ballal. Alors qu’il était blessé et saignait, des soldats sont entrés dans l’ambulance qu’il avait appelée et l’ont arrêté. »

Des militants du Center for jewish Nonviolence, une ONG opposée à l’occupation israélienne, ont affirmé qu’ils avaient été témoins des violences à Soussia.

Violences des colons récurrentes

Jenna, une militante américaine membre de l’ONG qui a refusé de donner son nom pour des raisons de sécurité, a affirmé à l’AFP avoir vu les forces israéliennes emmener Hamdan Ballal et deux autres Palestiniens dans une voiture de police.

Elle a ajouté qu’avant l’arrivée des forces israéliennes, un groupe de « 15 à 20 colons » avait attaqué les militants présents sur place ainsi que la maison de M. Ballal à Soussia. « Ce type de violence a lieu régulièrement », selon elle.

Zone militaire

Le village de Soussia est situé près de la région de Massafer Yatta, d’où est originaire Basel Adra et qui a été déclarée zone militaire par Israël.

Après une longue bataille judiciaire, la Cour suprême a donné raison en 2022 à l’armée israélienne, dans une décision ouvrant la voie à l’expulsion des habitants des huit villages installés dans cette région.

Déplacement forcé

Tourné à Massafer Yatta, zone du sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé pour Israël depuis 1967, « No other land » suit un jeune Palestinien luttant contre ce que l’ONU qualifie de déplacement forcé des habitants des villages du secteur.

Environ trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie aux côtés de près d’un demi-million d’Israéliens habitant dans des colonies, toutes illégales au regard du droit international.