Claudia Cardinale: ses obsèques célébrées mardi à Paris

Keystone-SDA

Les obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale se tiendront mardi à 14h30 à l'église Saint-Roch, à Paris. L'icône du cinéma, décédée à l'âge de 87 ans en région parisienne, laisse derrière elle une carrière légendaire saluée dans le monde entier.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Un hommage religieux lui sera également rendu mercredi à Nemours (Seine-et-Marne), où elle résidait. Elle sera incinérée «dans la plus stricte intimité familiale», a précisé M. Savry.

L’église Saint-Roch est celle de l’aumônerie des artistes et accueille régulièrement des funérailles de célébrités.

La famille a demandé «ni fleurs, ni souvenirs», mais invite ceux qui souhaitent rendre hommage à l’actrice à faire un don à la Fondazione Claudia Cardinale, qu’elle a créée avec sa fille à Nemours, lieu d’accueil et de promotion de jeunes artistes.

Légende du cinéma italien

Légende du cinéma italien, Claudia Cardinale, décédée mardi, a tourné avec les plus grands réalisateurs dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone.

Inoubliable dans «Le Guépard», «Il était une fois dans l’ouest» ou encore «Huit et demi», elle a incarné le renouveau italien des années 60 et brillé à Hollywood et en France.

A la fin de sa vie, elle vivait de «manière simple, humble, à son image», disait mercredi à l’AFP sa fille Claudia Squitieri, qui habitait avec elle à Nemours.

«Je suis très heureuse d’avoir pu partager ces dernières années avec elle, dans la fête et dans la vie très bouillonnante de ce lieu», a confié Claudia Squitieri. «Je pense qu’elle a été heureuse ici».

