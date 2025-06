Cloé Dutoit prend la présidence des Vert-e-s neuchâtelois

Keystone-SDA

La députée et avocate Cloé Dutoit a été élue mercredi soir présidente des Vert-e-s neuchâtelois. La députée et employée de commerce Barbara Blanc prend la vice-présidente.

(Keystone-ATS) Le duo féminin a été élu « par un tonnerre d’applaudissements » des plus de 40 membres réunis en assemblée générale extraordinaire aux Hauts-Geneveys, a indiqué le parti cantonal. Les deux députées vont remplacer Yves Pessina et Fabian Schwab, qui assuraient la co-présidence du parti neuchâtelois depuis une année et demie.