Colombie la recherche de survivants se poursuit

Keystone-SDA

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Secouristes et bénévoles ont continué mardi à fouiller dans les décombres à la recherche de survivants, au lendemain du séisme le plus meurtrier du siècle en Colombie, qui a fait au moins 241 morts.

5 minutes

(Keystone-ATS) Le tremblement de terre d’une magnitude de 7,4 survenu lundi en début de matinée avec pour épicentre le département du Choco, sur la côte Pacifique, a causé d’importantes destructions dans l’ouest du pays.

Il a aussi généré un élan de solidarité, la population locale se mobilisant pour aider les secours au milieu des ruines.

Beatriz Arcos s’est retrouvée prise au piège pendant près d’une heure sous les décombres de son appartement à Cali, métropole de 2,2 millions d’habitants qui dénombre 95 morts.

Une fois extraite, elle a été soignée mais son dos continue de la faire souffrir. Son mari et sa mère ont également été blessés.

«Tout va tellement vite», a déclaré à l’AFP cette femme assise devant ce qu’il reste du bâtiment de trois étages. Son fils tente d’y récupérer documents, téléphones portables et autres objets de valeur.

Vus du ciel, certains quartiers de Cali semblent avoir été rasés, des monticules de gravats ayant remplacé pâtés de maisons et immeubles.

Dans les rues, des voitures gisent çà et là, éventrées par des murs ou des dalles en béton.

Des engins de chantier, des chiens, des secouristes professionnels et quelques militaires escaladent les montagnes de décombres pour participer aux opérations de sauvetage.

Des habitants armés de pioches, de pelles et de leurs seules mains sont venus leur prêter main forte, formant des chaînes humaines pour évacuer les débris.

D’autres habitants distribuent de la nourriture aux sinistrés ou vont donner leur sang.

«Nous travaillons ensemble dans l’espoir de pouvoir sauver une vie», confie Javier Muñoz, l’un de ces bénévoles.

Dans la troisième ville de Colombie, plusieurs établissements hospitaliers ont été endommagés. Une partie de l’Hôpital universitaire del Valle s’est effondrée, obligeant les médecins à transférer certains patients et à en soigner d’autres dans les jardins attenants.

Cali, mais aussi Pereira et Manizales dans la touristique «région du café», ainsi que Quibdo dans le Choco, ont été les plus durement touchées par le séisme, qui a fait plus de 1600 blessés et a détruit environ 240 bâtiments selon l’Association des maires.

«Tout perdu»

Pereira recense 72 morts. La majorité de ses 480’000 habitants se sont retrouvés privés d’électricité et avec très peu de connexion internet.

Beaucoup de sinistrés ont passé la nuit sur les trottoirs, par peur des répliques ou des fissures de leur logement.

Dans un parc de la ville, des tentes et matelas ont pris place pour accueillir les victimes du séisme.

«Nous avons tout perdu, mais nous sommes en vie», résume Johan Tabasco, 23 ans, qui a campé là avec sa compagne et leur fils de sept mois. «Nous n’avons jamais eu à faire ça auparavant, nous faire aider, c’est incroyable comme les choses peuvent changer», dit-il.

Pour de nombreuses familles, la recherche des proches s’est transformée en veillée.

«Ma tante vivait là. Elle est sous les décombres», indique Jorge Gonzalez devant un immeuble effondré.

«Nous n’avons pas pu la récupérer parce qu’il y a une fuite de gaz à l’arrière (…) Tant qu’ils n’auront pas retrouvé son corps, je n’ai pas l’intention de quitter cet endroit», explique-t-il, déterminé.

D’autres, sortis indemnes, font face aux pertes matérielles.

«Nous avons tout perdu», constate en pleurs Stella Galvis, une comptable qui a réussi à s’échapper avec son mari et son fils de leur immeuble, depuis effondré. «Nous avons survécu par miracle», souffle-t-elle.

Le président colombien Abelardo de la Espriella a annoncé des subventions pour permettre aux personnes désormais sans toit de se reloger, lors d’une visite mardi à Pereira, déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1200 morts en 1999.

Dans le département du Choco, 14 morts sont recensés, selon la gouverneure Nubia Carolina Cordoba.

Aide internationale

Le tremblement de terre a suscité des réactions dans le monde entier.

Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement colombien, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars pour faire face à l’urgence.

L’Union européenne a mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours.

Le pape Léon XIV s’est dit «profondément affecté par la triste nouvelle du séisme».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a, lui, exprimé sa «solidarité avec le peuple et le gouvernement de Colombie».

Le séisme a été ressenti lundi jusqu’en Equateur, au Panama et au Venezuela, pays frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6300 morts.