Comet profite des semi-conducteurs pour avancer au 1er semestre

Keystone-SDA

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Le spécialiste fribourgeois des rayons-X et fréquences radio Comet a tiré profit de la demande en semiconducteurs pour afficher une solide progression sur les six premiers mois de l'année. La direction a du coup chiffré ses attentes pour l'ensemble de 2026.

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(Keystone-ATS) Les ventes nettes ont accéléré de 5,6%, ou de 12,7% hors effets de change, à 239,8 millions de francs, alors que le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a crû de 36,5% sur un an à 31,4 millions. La marge afférente a, elle, pris 3 points à 13,1%, a détaillé l’entreprise de Flamatt vendredi dans un communiqué.

Le bénéfice net s’est quant à lui fixé à 13,5 millions de francs, un bond de 33,7% comparé au premier semestre 2025. Alors que les ventes sont légèrement inférieures aux attentes des analystes interrogés par l’agence awp, l’Ebitda et la marge les dépassent.

«Nous avons su tirer parti de la dynamique croissante du marché des semiconducteurs, améliorer notre rentabilité et faire progresser notre programme d’efficacité», a énuméré le directeur général Stephan Haferl, cité dans le communiqué.

Le patron se dit «bien positionnés pour poursuivre (la) croissance» de la firme, grâce à «une meilleure visibilité et un environnement de marché favorable».

Alors que le groupe n’avait jusqu’alors pas formulé de prévision chiffrée pour l’ensemble de l’année, il table désormais sur des recettes entre 540 et 570 millions de francs et une marge Ebitda de 14,% à 17%, prenant en compte le démarrage du site de Penang en Malaisie et des mesures d’économies pesant à hauteur de 3 points.