Commande des CFF à Siemens: Stadler Rail étudie un recours

Keystone-SDA

Stadler Rail envisage de faire recours suite à la commande de plusieurs milliards de francs passée par les CFF à Siemens pour de nouveaux trains à deux étages, rapporte la SonntagsZeitung. Les CFF ont pris une mauvaise décision, selon le patron de Stadler Rail.

(Keystone-ATS) Peter Spuhler a déclaré qu’il allait «analyser sérieusement» la matrice d’évaluation des CFF et déposer un recours auprès du tribunal administratif de St-Gall dans les 20 jours, si le soupçon d’une évaluation trop basse se confirmait.

La différence de prix entre Stadler et Siemens ne s’élève qu’à 0,6%, raison pour laquelle les facteurs dits «légers» ont été décisifs. Stadler Rail a été nettement moins bien noté sur ces points, par exemple en matière de durabilité et de maintenance. «Pour moi, c’est incompréhensible et il semble que l’on ait tenté d’étayer la décision avec de telles évaluations en raison de la faible différence de prix», juge M. Spuhler.