Comment rentrer chez soi sans accident cet automne

Keystone-SDA

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Les journées plus courtes, le soleil rasant et les conditions routières changeantes posent des défis particuliers aux usagers de la route en automne. Le Touring Club Suisse (TCS) explique comment se protéger au mieux.

3 minutes

Assurer une bonne visibilité

(Keystone-ATS) Le soleil éblouissant, le brouillard et la pluie réduisent la visibilité. Selon le TCS, un pare-brise propre, des essuie-glaces en bon état de marche et des phares propres aident à garder une bonne visibilité. Dans de telles conditions, il faut également allumer les feux de croisement. Il n’est pas recommandé de se fier au système d’allumage automatique des feux, car celui-ci peut ne pas réagir en cas de brouillard ou de forte pluie. Les feux antibrouillard avant et arrière ne doivent être utilisés qu’en cas de visibilité très réduite.

Etre plus visible

Les piétons ainsi que les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques sont particulièrement exposés aux risques dans l’obscurité. Selon le TCS, les personnes vêtues de couleurs sombres ne sont visibles qu’à partir d’environ 25 mètres, celles portant des vêtements clairs à partir d’environ 40 mètres et celles portant des vêtements réfléchissants jusqu’à 140 mètres.

Le port d’éléments réfléchissants à plusieurs endroits du corps renforce donc la sécurité. Sur les vélos, les feux avant et arrière doivent fonctionner et être allumés si nécessaire. Les vélos électriques et les trottinettes électriques doivent également circuler avec leurs feux allumés, même de jour. Des freins en bon état de marche, des catadioptres propres et des pneus suffisamment gonflés et dotés d’un profil adéquat contribuent également à la sécurité.

Préparer son véhicule pour la saison froide

Le TCS recommande de monter les pneus d’hiver dès le mois d’octobre, plutôt que d’attendre les premières chutes de neige. Les pneus doivent présenter un profil résiduel d’au moins quatre millimètres. La batterie, l’éclairage et les liquides du véhicule doivent également être contrôlés avant l’hiver. Un grattoir à glace, un balai à main, une couverture et des chaînes à neige adaptées font partie de l’équipement indispensable. Si vous emportez des chaînes à neige, entraînez-vous à les monter au préalable dans des conditions sèches.

Attention aux animaux sauvages

A l’aube et au crépuscule, ainsi qu’à proximité des forêts et des champs, il faut s’attendre à voir davantage d’animaux sauvages sur la chaussée en automne. Une vitesse adaptée et une bonne réactivité au freinage aident à réagir à temps. Si un animal apparaît, il faut réduire la vitesse et, si nécessaire, klaxonner. Il faut éviter les manœuvres d’évitement dangereuses. En cas de collision, il faut prévenir la police. Les animaux blessés ne doivent pas être touchés ni déplacés. Les usagers de la route doivent plutôt garder leurs distances et attendre l’arrivée des professionnels compétents.

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