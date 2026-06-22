Aujourd’hui en Suisse

Le Bürgenstock a de nouveau servi de scène à la politique mondiale. Malgré une méfiance considérable entre les États-Unis et l’Iran, des pourparlers directs ont eu lieu, aboutissant à une première entente pour les 60 prochains jours.

Alors que le reste de la Suisse suffoquait sous la chaleur, les États-Unis et l’Iran ont négocié pendant des heures ce week-end au Bürgenstock. La rencontre était initialement prévue pour vendredi, mais une signature anticipée du protocole d’accord par Donald Trump et la méfiance mutuelle des parties avaient entraîné un retard.

Le vice-président américain J. D. Vance est arrivé au Bürgenstock tôt dimanche matin. Selon le Tages-Anzeiger, il aurait attendu que la délégation iranienne soit partie avant de monter lui-même à bord de son avion.

Les délégations ont négocié jusque tard dans la nuit. Peu d’informations ont toutefois filtré sur le contenu exact des discussions. Pour l’heure, on sait que les deux pays se sont mis d’accord sur une feuille de route pour conclure dans les 60 jours un accord définitif. En outre, un canal de communication direct pour le détroit d’Ormuz ainsi qu’un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au Liban devraient être créés, comme l’a rapporté SRF en citant les médiateurs qataris et pakistanais.

La Suisse a été bien plus qu’une simple toile de fond pittoresque. Comme l’écrit encore le Tages-Anzeiger, une task force du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) aurait œuvré sans relâche pour assurer la tenue des pourparlers. La police nidwaldienne a également dû faire preuve de flexibilité et prolonger à plusieurs reprises son dispositif d’intervention. Malgré tout, le drapeau suisse est absent du logo officiel du «Lake Lucerne Summit».

Lundi matin, la délégation iranienne de haut niveau a quitté le Bürgenstock. Une issue prévisible, selon le correspondant SRF, Sebastian Ramspeck. «La méfiance était trop grande», a-t-il souligné. Les Iraniens ont également renoncé à une poignée de main et à des photos communes avec les représentants américains. Les discussions devraient toutefois se poursuivre au niveau technique.