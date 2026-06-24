Après le sommet, le directeur de l’hôtel Bürgenstock, Chris Franzen, a demandé à être interviewé debout, afin de ne pas s’endormir.

Le directeur de l’hôtel Bürgenstock, Chris Franzen, lève le voile sur les coulisses du sommet dans les journaux de CH Media. L’établissement a disposé de moins de 48 heures pour préparer les négociations entre l’Iran et les États-Unis, un défi logistique de taille.

Pour accueillir les délégations, les 380 chambres ont été entièrement réattribuées aux représentants des États-Unis, de l’Iran, du Qatar et du Pakistan, réunis dans le canton de Nidwald pour tenter de mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Résultat: 1200 réservations ont dû être annulées. Plus de 2000 clients ont été relogés dans l’hôtel de leur choix, aux frais du complexe.

Dans ce laps de temps très court, il a également fallu mettre en place l’ensemble du dispositif: sécurité, salles de négociation, centre de presse et restauration. À titre de comparaison, le sommet sur l’Ukraine, organisé il y a deux ans au même endroit, avait bénéficié de plusieurs mois de préparation. Épuisé, Chris Franzen a même préféré accorder son entretien debout, de peur de s’endormir s’il s’asseyait.

Les négociations de paix actuelles entre Washington et Téhéran n’auront cependant pas d’effet sur la cyberguerre en cours, a annoncé à la RTS Homeland Justice, un groupe de hackers piloté par les services de renseignement iraniens. Ce groupe a déjà causé des dégâts importants dans plusieurs pays, notamment en Albanie, et menace de s’en prendre à la Suisse.