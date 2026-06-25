Aujourd’hui en Suisse

Un Suisse résidant à l’étranger a déclaré que ce tremblement de terre était le plus violent qu’il ait jamais vécu.

Deux puissants séismes ont frappé le Venezuela cette nuit. Les dégâts seraient considérables et la situation reste chaotique. Rafael Filliger, directeur des programmes de Caritas Venezuela, se trouve actuellement en Suisse, mais il est resté en contact avec des personnes dans la capitale, Caracas, et s’est entretenu avec la SRF au sujet de la situation.

«C’est le chaos total», a déclaré Rafael Filliger. Plus de 20 répliques ont déjà été enregistrées. Il a contacté bon nombre de ses collègues et connaissances au Venezuela, mais n’a pas encore reçu de réponse de tout le monde.

«Une personne m’a répondu qu’elle restait dans la rue car il y avait encore des répliques. Une autre m’a envoyé des photos montrant de grandes fissures dans les murs de sa maison. Une autre photo montrait les décombres de deux bâtiments effondrés juste à côté», a-t-il expliqué.

Environ 800 Suisses de l’étranger vivent au Venezuela, selon les derniers chiffres de l’Office fédéral de la statistique. Christian Brunnschweiler, délégué auprès de l’Organisation des Suisses de l’étranger et résidant à Caracas, s’est également exprimé auprès de la SRF, qualifiant ce séisme de plus violent qu’il ait jamais connu.

«Toute la maison a tremblé. De l’autre côté de la ville, plusieurs bâtiments se sont effondrés», a indiqué Christian Brunnschweiler. Les séismes au Venezuela se sont fait sentir jusqu’en Suisse: le Service sismologique suisse a annoncé que ses sismomètres situés à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich) avaient clairement enregistré les secousses.

De nombreux pays ont déjà proposé leur aide, et celle-ci est nécessaire de toute urgence. Mais le Venezuela a également besoin d’un soutien à long terme, au-delà de l’intervention d’urgence, a déclaré Rafael Filliger. À court terme, les priorités sont l’accès à l’eau potable, les abris provisoires et les tentes.