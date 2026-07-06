Aujourd’hui en Suisse

«Les Taïwanais adorent la Suisse, mais nous aimerions que les Suisses adorent Taïwan de la même façon», a déclaré Chih-chung Wu au micro de la RSI.

La Suisse devrait adopter «une véritable neutralité», c’est-à-dire maintenir la même distance vis-à-vis de la Chine et de Taïwan, a estimé le vice-ministre des affaires étrangères taïwanais, Chih-chung Wu, dans une interview accordée à la RSI.

Comme la grande majorité des pays du monde, la Suisse reconnaît la République populaire de Chine, mais pas Taïwan. Cette position d’un pays qui se définit comme neutre crée des incompréhensions, selon le ministre, qui souhaite davantage de contacts politiques. «Vous pouvez parler normalement avec la Chine, mais pas avec Taïwan», a-t-il déploré.

Au Parlement, ces préoccupations ne tombent pas entièrement dans l’oreille d’un sourd. Le conseiller national socialiste Jon Pult rappelle que la Chambre basse avait voté en faveur de l’établissement de relations, peut-être même stables, avec le Parlement taïwanais, mais que le Conseil des États s’y était opposé. «Il existe une réticence dans la politique suisse, car la crainte est d’irriter trop Pékin. Sur ce point, nous devrions être un peu plus courageux et entretenir des relations non officielles, mais concrètes et pratiques sur le plan économique, culturel et social», estime Jon Pult.

De l’autre côté de l’échiquier politique, le conseiller national Piero Marchesi, de l’Union démocratique du centre (UDC), souligne: «Il est évident que nous avons de forts intérêts économiques avec la Chine. Mais la question de l’impartialité vis-à-vis de Taïwan se pose.» Le parlementaire rappelle que l’objectif de l’initiative sur la neutralité, lancée notamment par l’UDC et sur laquelle le peuple votera en septembre, est «de faire en sorte que la Suisse soit la plus impartiale possible».

Texte traduit de l’italien par Dorian Burkhalter