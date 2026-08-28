Aujourd’hui en Suisse

Lana Voisard témoigne des humiliations et du dénigrement qu’elle dit avoir subis de la part de sa formatrice durant son apprentissage de coiffeuse.

La Suisse est réputée dans le monde entier pour son système d’apprentissage, souvent présenté comme un modèle à suivre. Mais certaines personnes passées par cette filière dénoncent aujourd’hui des environnements de travail toxiques et réclament une meilleure protection des apprentis.

Les apprentis peuvent commencer leur formation dès l’âge de 15 ans. Ils choisissent cette voie avec l’espoir d’être formés par des professionnels de leur métier et préparés au monde du travail, souvent dans des professions physiquement exigeantes. Or, les conditions de travail des apprentis ne font pas l’objet d’un contrôle systématique et il suffit de 40 heures de formation pour devenir formateur ou formatrice.

Lana Voisard, apprentie coiffeuse, a terminé première de sa volée. Lors de son discours de remise des diplômes, elle a évoqué les discriminations et les abus qu’elle-même et d’autres apprentis auraient subis sur leur lieu de travail. Le stress a eu des répercussions tant sur sa santé psychique que physique. Lorsqu’elle a contacté le service cantonal de la formation pour savoir comment changer d’entreprise, elle a reçu un courriel détaillant les risques qu’elle encourait en quittant son employeur sans son accord, notamment des poursuites pour rupture de contrat. «Cela m’a fait peur», a-t-elle confié à la RTS.

Dans un article publié par la RTS, on apprend que si 80% des apprentis interrogés déclarent dans un premier temps se sentir bien dans leur apprentissage, 60% disent avoir rencontré des difficultés psychologiques lorsqu’ils sont interrogés plus en détail.

Dans le canton de Neuchâtel, une initiative populaire demande un renforcement de la protection des apprentis ainsi que l’instauration de contrôles inopinés dans les entreprises formatrices. Le texte se heurte toutefois à une forte opposition.

Texte traduit de l’anglais/op