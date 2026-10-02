Aujourd’hui en Suisse

Les lettres du logo Swissair reposant au sol après le grounding du 2 octobre 2001. Cette image est devenue l’un des symboles du plus grand traumatisme économique qu’ait connu la Suisse contemporaine.

Vingt-cinq ans après le grounding de Swissair, l’événement figure encore parmi les principaux sujets de l’actualité suisse de ce vendredi. Ce simple constat en dit long sur l’ampleur du choc provoqué le 2 octobre 2001, lorsque la compagnie aérienne nationale a immobilisé l’ensemble de sa flotte faute de liquidités. Des milliers de passagers s’étaient retrouvés bloqués à travers le monde et la Suisse avait assisté, incrédule, à l’effondrement de l’une de ses entreprises les plus emblématiques.

Pour de nombreux Suisses, cet épisode dépasse largement le cadre de l’aviation. À son apogée, Swissair incarnait la qualité, la fiabilité et le rayonnement international du pays. Présente sur tous les continents, elle faisait figure de vitrine de la Suisse et bénéficiait d’un statut presque mythique auprès du grand public comme de son personnel.

Les médias suisses ont profité de cet anniversaire pour recueillir les souvenirs d’anciens collaborateurs et collaboratrices. Hôtesses de l’air, stewards et pilotes décrivent un mélange d’incompréhension, de stupeur et de vide lorsque les avions ont été immobilisés. Plusieurs témoignent d’images qu’ils n’ont jamais oubliées, comme les appareils alignés sur le tarmac de Zurich ou les passagers bloqués aux quatre coins du monde. Un quart de siècle plus tard, certains affirment encore pouvoir raconter cette journée dans les moindres détails.

Au-delà de la faillite d’une compagnie aérienne, le grounding symbolise encore aujourd’hui la fin d’une époque. Pour beaucoup de Suisses, il a marqué le moment où un fleuron national réputé pour sa solidité s’est révélé vulnérable. Vingt-cinq ans plus tard, rares sont les événements économiques qui continuent d’occuper une place aussi forte dans la mémoire collective du pays.