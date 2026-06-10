Comptes 2025 de la Ville de Moutier (JU) dans les chiffres rouges

Keystone-SDA

Les comptes de l'exercice 2025 de la Ville de Moutier, devenue jurassienne le 1er janvier, bouclent sur un déficit de près de 600'000 francs, soit une détérioration globale de 621'916 francs du résultat du compte général par rapport au budget. Les revenus des impôts accusent une forte diminution.

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(Keystone-ATS) Les comptes de fonctionnement sont, d’une manière générale, bien maîtrisés, souligne le Conseil municipal prévôtois en commentant mercredi l’exercice 2025. Les investissements et les dépenses courantes ont été limités au minimum. Les mesures arrêtées ces dernières années ont permis de combler partiellement le déficit structurel.

C’est la baisse des revenus des impôts communaux par rapport au budget qui impacte le plus les comptes. Les diminutions principales découlent des impôts sur le revenu des personnes physiques et sur le bénéfice des personnes morales. Pour les personnes physiques, cette évolution s’explique par la baisse de la population active cumulée à la situation économique instable.

La période actuelle liée au transfert de la cité prévôtoise crée une situation d’incertitude transitoire, estime le Conseil municipal. Diverses actions de promotion à venir seront mises en place pour permettre de rétablir une stabilité et créer une nouvelle dynamique locale.