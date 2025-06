Conflit Israël-Iran: Trump a quitté prématurément le G7

Keystone-SDA

Donald Trump a quitté en hélicoptère lundi soir le sommet du G7 au Canada, un jour plus tôt qu'initialement prévu, afin de se consacrer selon la Maison Blanche au conflit entre Israël et l'Iran, selon des journalistes sur place

(Keystone-ATS) Le président américain a toutefois signé juste avant ce retour précipité pour Washington un communiqué commun dans lequel les chefs d’Etat et de gouvernement du groupe appellent à une « désescalade » au Moyen Orient tout en affirmant le droit d’Israël à « se défendre » et en déclarant que l’Iran ne devra « jamais » pouvoir se doter de l’arme nucléaire.

« A cause de ce qui se passe au Moyen-Orient, le président Trump va partir ce soir après le dîner » avec les autres dirigeants du sommet du G7 au Canada, un jour plus tôt que prévu, avait annoncé lundi sa porte-parole Karoline Leavitt sur X.

Le président américain, dont le séjour dans les Rocheuses canadiennes devait se prolonger jusqu’à mardi en fin de journée et se conclure par une conférence de presse, « rentre à Washington pour s’occuper de nombreux sujets importants », a-t-elle déclaré par ailleurs dans un court communiqué.

Cette annonce vient peu après que Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social: « Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement.

Le milliardaire républicain de 79 ans avait auparavant assuré qu’un « accord » allait être trouvé concernant le conflit entre l’Iran et Israël, sans bien expliquer si ce serait le résultat de la contrainte militaire ou de négociations.

Il est par ailleurs resté évasif lundi sur la question d’une participation américaine active à l’offensive aérienne sans précédent d’Israël.

Israël et l’Iran échangent barrages de missiles et menaces guerrières pour la cinquième nuit consécutive, Téhéran annonçant des frappes « sans interruption jusqu’à l’aube » après une nouvelle vague d’attaques israéliennes contre sa télévision nationale et plusieurs autres cibles.

Egalement depuis le Canada, le président français Emmanuel Macron a lui averti que vouloir renverser le régime iranien par la force serait une « erreur stratégique », en appelant à « cesser » les frappes contre les civils, que ce soit en Iran et en Israël.

Le départ prématuré de M. Trump ignifie par ailleurs que la rencontre bilatérale prévue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’aura pas lieu, et que les Européens n’ont guère eu le temps de le convaincre de durcir les sanctions sur le pétrole russe.