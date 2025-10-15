Contrôle de Norman Gobbi: acquittement pour les deux agents

Les deux agents de la Gendarmerie tessinoise qui comparaissaient depuis mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Bellinzone pour entrave à l'action pénale ont été acquittés. Le verdict a été rendu mercredi en fin de journée.

1 minute

(Keystone-ATS) Les deux hommes étaient accusés par le Ministère public de ne pas avoir respecté la loi en n’effectuant pas une prise de sang sur le conseiller d’Etat Norman Gobbi (Lega) après un accident de la circulation survenu sur l’autoroute A2 le 14 novembre 2023. Le procureur Andrea Pagani avait requis à leur encontre 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

La présidente du tribunal correctionnel de Bellinzone, Elettra Bernasconi Matti a en revanche prononcé l’acquittement. Elle a estimé que les prévenus, un sergent-major de 40 ans et un adjudant-chef de 47 ans, avaient peut-être commis une erreur en omettant d’effectuer un examen sanguin mais n’avaient pas agi intentionnellement. «Ils n’avaient aucun motif de favoriser le conseiller d’Etat», a-t-elle dit.