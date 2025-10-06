La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Corée du Nord: Kim inspecte un nouveau destroyer de 5000 tonnes

Keystone-SDA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a inspecté dimanche le Choe Hyon, le tout nouveau navire de guerre de 5000 tonnes, censé "punir les provocations ennemies", ont rapporté les médias d'Etat. Il est le premier destroyer du pays à être équipé de missiles nucléaires.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le lancement du Choe Hyon «est une démonstration claire du développement des forces armées orientées vers la doctrine Juche», l’idéologie d’autosuffisance de la Corée du Nord, a déclaré le dirigeant, selon l’agence officielle KCNA.

«Les formidables capacités de notre marine doivent être exercées dans le vaste océan afin de dissuader ou de contrer et de punir les provocations de l’ennemi pour la souveraineté de l’Etat», a-t-il ajouté.

Le destroyer Choe Hyon est l’un des deux navires de guerre de 5000 tonnes que la Corée du Nord possède dans son arsenal, tous deux achevés cette année. Kim Jong-un s’est engagé à construire un autre destroyer du même type d’ici à octobre 2026 afin de renforcer ses capacités navales.

Aide de Moscou

Selon l’armée sud-coréenne, ce navire aurait pu être développé avec l’aide de la Russie, peut-être en échange du déploiement de milliers de soldats pour aider Moscou à combattre en Ukraine.

Les photographies de l’agence KCNA montrent le dirigeant nord-coréen supervisant ce qui semble être une salle de contrôle à l’intérieur du navire, avec des écrans affichant l’océan autour de la péninsule coréenne. Une autre image le montre en train de pointer du doigt une carte floue devant des généraux.

Cette visite survient après que Kim Jong-un a annoncé le déploiement de «moyens spéciaux» contre son voisin du sud, sans en préciser la nature, selon des propos rapportés dimanche par l’agence de presse officielle KCNA.

