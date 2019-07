Une scène à la gloire du lac lors de la répétition générale de mercredi soir. (Keystone / Laurent Gillieron)

À la fois éblouissant, féerique, démesuré et tirant en longueur… Le spectacle de la Fête des vignerons de Vevey a enchanté le public qui a assisté à la répétition générale, mais certains aspects suscitent des critiques.

Les Suisses de l’étranger à l’honneur La Fête des vignerons rend hommage aux Suisses de l’étranger le 25 juilletLien externe. Les vignerons résidant hors du territoire helvétique feront déguster leurs vins durant toute la journée et les représentants des Suisses de l’étranger défileront devant le Quai de la CGN Vevey-Marché à 16h30. Fin de l'infobox

La Fête des VigneronsLien externe démarre officiellement ce jeudi à Vevey. Au programme durant trois semaines: des concerts, des parades, des expositions et le clou de la manifestation, le spectacle mis en scène par Daniele Finzi Pasca.

Le public qui a assisté à la répétition générale mercredi soir semble toutefois mitigé. Il a été séduit par la prestance des 5500 figurants, le plateau LED de 870m2, la technologie scénique et l’ambiance ébouriffante au sein de l’arène de 20'000 spectateurs.

Mais les personnes interrogées par la Radio Télévision Suisse (RTS) trouvent le spectacle un peu trop long:

La presse romande adopte également un ton plutôt critique après avoir assisté au spectacle. «Il y a trop de tableaux. Trop de figurants, parfois, relève Gérald Cordonier dans 24 HeuresLien externe. Un spectacle total, clairement trop long mais réellement envoûtant.»

Le spectateur est emmené dans un tourbillon de féerie qui célèbre la vigne et les travailleurs de la terre, avec pour commencer une nuée d’étourneaux et des sauterelles chantantes, suivies de la troupe des Cent pour Cent, d’un bataillon de cartes à jouer et d’une libellule qui survole l’arène. Et bien sûr le chant traditionnel tant attendu du Ranz des vaches. La musique est l’une des plus grandes réussites de cette édition 2019, relève 24 Heures, qui aurait toutefois souhaité davantage de dialogues et de moments intimistes.

«La première Fête des vignerons du troisième millénaire est un spectacle total et technologique, long comme un rêve embarrassé par ses racines», écrit Thierry Raboud dans La LibertéLien externe. C’est surtout la démesure et le mariage des contraires qui ont fasciné le journaliste, d’abord ébahi par l’arène et le plateau, puis par le jeu de lumières, les chorégraphies et la multitude de figurants.

Thierry Raboud salue également la qualité de la musique et des interprètes, mais il ajoute: «Ce spectacle trop long tend à confondre grandiose et grandiloquent, au point de s’empêtrer dans le monumentalisme.»

Le TempsLien externe semble en revanche convaincu par le «spectacle grandiose que Daniele Finzi Pasca offre à la ville de Vevey». Antoine Duplan affirme que la mise en scène «se débarrasse de quelques oripeaux mythologiques et se recentre sur le travail de la terre à travers des tableaux somptueux». Il souligne l’importance du collectif et l’engagement sans faille des figurants, qui permettent au «sentiment d’euphorie de déborder de l’arène».





