Dans les coulisses du centre technique du train Nyon-St-Cergue (VD)

Keystone-SDA

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Le nouveau centre technique et administratif du train Nyon-St-Cergue ouvre ses portes au public le samedi 31 octobre à Trélex (VD). Les visiteurs pourront découvrir les coulisses de cette ligne régionale qui relie Nyon à La Cure, à la frontière française. Visites, découverte des métiers, animations, escape game et restauration rythmeront la journée.

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(Keystone-ATS) Le vaste chantier, voisin du site du Paléo festival, a duré des années et connu divers aléas, dont l’inondation de ses locaux flambant neufs en 2023. Le centre a finalement pu être mis en service en juin dernier, rappelle la compagnie NStCM-TPN.

Les visiteurs pourront découvrir les installations qui permettent d’assurer l’exploitation de la ligne. Il sera possible de rencontrer les collaborateurs de la compagnie et de suivre un parcours passant par le tunnel de lavage des trains, la cabine de peinture ou encore divers ateliers de maintenance. Automaticiens, mécaniciens de locomotive et autres spécialistes répondront aux questions.

Plusieurs animations gratuites seront proposées, comme embarquer à bord d’un «Train des souvenirs» ou encore participer à un escape game à bord d’une rame historique. Pour l’escape game, où les places sont limitées, il sera possible de s’inscrire directement sur place. Une chasse au trésor et des foodtrucks complètent le programme.

Les organisateurs invitent le public à privilégier le train pour se rendre à l’événement. Les trajets seront offerts durant la manifestation. Pour les personnes arrivant en voiture, un parking relais sera mis à disposition à La Vuarpillère, puis des navettes emmèneront les visiteurs au Centre technique et administratif.

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