Davos fête les 500 ans des Grisons lors d’une Journée fédérale

(Keystone-ATS) Une table ronde dans le style d’une Landsgemeinde historique a ouvert samedi matin à Davos la grande fête de la Journée fédérale. On y a célébré le 500e anniversaire de l’Etat libre des Grisons. Un cortège en costumes d’époque était au programme l’après-midi.

A l’hôtel de ville de Davos, chargé d’histoire, la conseillère d’Etat Carmelia Maissen (Centre) et le landammann de Davos Philipp Wilhelm (PS) ont discuté avec des représentants du tourisme et des transports publics sur le thème “Sans mobilité, pas de cohabitation”. La mobilité est le leitmotiv de la Journée fédérale à Davos. Les transports, le tourisme et la migration marquent depuis longtemps les Grisons et Davos, écrit Philipp Wilhelm dans la brochure de fête.

Après la conférence-débat, des festivités étaient prévues l’après-midi sur la promenade fermée à la circulation. Sur la place des arcades, les visiteurs peuvent déguster des plats typiques que l’on cuisinait déjà il y a cinq siècles.

Défilé et concerts

Le point fort de la Journée fédérale de Davos est un cortège historique inspiré d’un tableau d’Ernst Ludwig Kirchner. Il retrace la longue histoire de la ville en 15 “tableaux” hauts en couleur.

La soirée devait se terminer avec des concerts de musique de styles variés. De l’accordéon et du chœur de yodel aux groupes de rock et de rap en langue vernaculaire, en passant par les jeunes talents, il y en a pour tous les goûts.