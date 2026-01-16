La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
De nouveaux pourparlers en vue entre Ukrainiens et Américains

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé vendredi qu'une délégation de son pays était en route vers les Etats-Unis pour de nouveaux pourparlers avec les émissaires américains en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie.

1 minute

(Keystone-ATS) «Dans les prochains jours, des réunions entre nos représentants ukrainiens et les Etats-Unis seront programmées. La délégation ukrainienne est actuellement en route vers les Etats-Unis», a déclaré M. Zelensky lors d’une conférence de presse.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

