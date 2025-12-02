Dertour Suisse se réorganise et prévoit de biffer 250 postes

Keystone-SDA

Trois mois après l'acquisition d'Hotelplan, Dertour Suisse se réorganise et prévoit de supprimer 250 postes d'ici fin 2027. Les marques Hotelplan et Kuoni continueront d'être présentes dans toute la Suisse avec 120 agences, chacune conservant sa propre identité.

1 minute

(Keystone-ATS) L’intégration du voyagiste Hotelplan, cédé par Migros, progresse rapidement sur le plan opérationnel, précise mardi dans un communiqué Dertour Suisse. L’entreprise de tourisme a développé une nouvelle structure organisationnelle commune, reposant sur sa plateforme pour la réservation, l’achat et la production. À l’avenir, Hotelplan et Migros Vacances pourront eux aussi bénéficier de ce système commun, aux côtés de Kuoni et d’Helvetic Tours.

En parallèle, le réseau d’agences sera réorganisé: d’ici fin 2026, environ quinze points de vente devraient être regroupés pour des raisons économiques. Au final, 120 agences seront maintenues dans toute la Suisse.

Dans le cadre de cette réorganisation, les structures seront unifiées et certaines fonctions regroupées. Cela pourrait entraîner des changements de personnel et la suppression d’environ 250 postes d’ici fin 2027. «Dans la mesure du possible, les suppressions de postes devraient se faire par le biais de fluctuations naturelles», précise-t-on dans le communiqué.

Un plan social est actuellement élaboré et négocié avec les partenaires sociaux pour les personnes directement touchées.