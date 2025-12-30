Des artistes annulent leurs concerts au Kennedy Center

Keystone-SDA

Plusieurs artistes ont annulé leur venue au Kennedy Center, haut lieu culturel de la capitale américaine récemment rebaptisé Trump-Kennedy Center par son conseil d'administration. Des proches du président républicain siègent dans ce dernier.

2 minutes

(Keystone-ATS) Des musiciens devant jouer lors de représentations de fin d’année ont annoncé annuler leur performance, suscitant l’ire de Richard Grenell, président de l’institution.

«Les artistes qui annulent aujourd’hui leurs spectacles avaient été engagés par la précédente direction d’extrême gauche», a-t-il écrit sur X lundi soir, les qualifiant de «militants». «Les arts sont pour tout le monde et la gauche en est furieuse», a-t-il ajouté, dénonçant un «boycott».

Richard Grenell a également menacé l’un des artistes, Chuck Redd, de poursuites judiciaires et a demandé une compensation d’un million de dollars, dans une lettre partagée par des médias américains.

Prise de contrôle

Pour The Cookers, un groupe de jazz qui a décidé d’annuler son concert du 31 décembre, «le jazz est né de la lutte et d’une obstination sans relâche pour la liberté: liberté de pensée, d’expression», écrivent-ils dans un communiqué. «Nous ne tournons pas le dos à notre public, et nous voulons nous assurer que lorsque nous reviendrons sur scène, la salle pourra célébrer la présence totale de la musique et de tous ceux qui la composent».

Doug Varone and Dancers, une compagnie de danse dont la performance à Washington était prévue en avril 2026, a justifié son choix lundi sur Instagram: «Suite à la dernière décision de Donald Trump de renommer la salle en son honneur, nous ne pouvons plus nous permettre, ni demander à notre public de mettre les pieds dans cette institution autrefois prestigieuse».

Le changement de nom du Kennedy Center, opéré mi-décembre, est l’ultime symbole de sa prise de contrôle par le président américain. Il a été dénoncé par la famille du président Kennedy et l’opposition démocrate. La nouvelle direction y a par ailleurs supprimé les drag shows et les événements célébrant la communauté LGBT+.

Elle a organisé des conférences de la droite religieuse et invité des artistes chrétiens. Selon la presse américaine, les ventes de billets ont baissé depuis l’arrivée du nouveau conseil d’administration.