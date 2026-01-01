Des centaines de personnes rendent hommage aux victimes

Keystone-SDA

Plusieurs centaines de personnes se sont recueillies jeudi soir à proximité du bar "Le Constellation" à Crans-Montana pour rendre hommage aux victimes de l'incendie qui s'y est déclaré dans la nuit du Nouvel An. Le feu a fait une quarantaine de morts et 115 blessés.

1 minute

(Keystone-ATS) De nombreux bouquets de fleurs et des bougies ont été déposés au bord d’une route juste au-dessus du bar, a constaté un photographe de l’agence de presse Keystone-ATS. Environ 400 personnes ont pris part un peu plus tôt à une messe dans l’église de Crans-Montana.

La cérémonie était présidée par l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey. Dans l’après-midi, le diocèse de Sion avait dit avoir pris «connaissance avec stupeur» du drame survenu à Crans-Montana. Il a exprimé «sa sollicitude, sa proximité et sa compassion pour toutes les victimes, leurs proches et leurs familles».