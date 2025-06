Des compagnies aériennes réduisent leur desserte du Moyen-Orient

Des compagnies aériennes européennes, américaines et asiatiques ont suspendu ou réduit leurs rotations vers le Proche et le Moyen-Orient, en raison du conflit entre Israël et l'Iran et des bombardements américains sur ce dernier pays.

(Keystone-ATS) Cette entrée de Washington dans le conflit, lancé une semaine plus tôt par Israël contre l’Iran, a fait craindre des représailles contre les intérêts américains au Moyen-Orient, en particulier des bases militaires situées dans les monarchies du Golfe.

EUROPE

La desserte par Air France de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis est suspendue au moins jusqu’à mardi inclus, a annoncé lundi la compagnie aérienne française, qui a aussi prolongé la suspension de la ligne Paris – Tel-Aviv jusqu’au 14 juillet inclus.

Les vols vers Beyrouth et Tel-Aviv exploités par Transavia, la « low cost » du groupe Air France-KLM, sont pour leur part suspendus respectivement jusqu’au 30 juin et 7 septembre inclus, a déclaré lundi un porte-parole de la compagnie à l’AFP.

British Airways, qui avait annulé ses vols dimanche entre l’aéroport londonien de Heathrow et ceux de Dubaï et Doha, après les bombardements par les Etats-Unis de sites nucléaires en Iran, a en revanche indiqué lundi prévoir d’exploiter désormais ses rotations « normalement ».

Le 18 juin, le groupe allemand Lufthansa, qui inclut aussi les compagnies Swiss, Austrian et ITA, avait annoncé une prolongation de ses suspensions de vols vers le Proche et le Moyen-Orient, notamment vers Beyrouth, jusqu’au 30 juin, ainsi qu’Amman et Erbil (Irak) jusqu’au 11 juillet.

Les dessertes de Tel-Aviv et Téhéran sont pour leur part suspendues au moins jusqu’au 31 juillet, tandis que le groupe a précisé que ses avions n’emprunteraient pas l’espace aérien des pays concernés par le conflit.

La compagnie grecque Aegean Airlines a annulé tous ses vols vers Tel-Aviv jusqu’au 12 juillet, et toutes ses rotations vers Beyrouth, Amman et Erbil (Irak) jusqu’au 28 juin.

En Turquie, la compagnie Pegasus a indiqué suspendre tous ses vols vers l’Iran jusqu’au 30 juillet et vers l’Irak, la Jordanie et le Liban jusqu’au 30 juin. Côté Turkish Airlines, selon le site de l’aéroport d’Istanbul, la compagnie a desservi Amman ces derniers jours. En revanche, tous les vols vers Bagdad et Damas restent annulés et aucun n’est disponible à l’achat vers Téhéran avant le 1er juillet.

AMERIQUE DU NORD

United Airlines a prévenu ses clients que les vols prévus de et vers Dubaï entre le 18 juin et le 3 juillet pourraient être « affectés », et a offert à ses clients un échange de billets sans surcoût à certaines conditions, en raison des « troubles au Moyen-Orient ».

La compagnie américaine avait pris la même mesure pour Tel-Aviv, du 13 juin au 1er août, avec la possibilité de choisir une autre destination parmi de grandes villes d’Europe.

Air Canada a pour sa part annoncé avoir « suspendu temporairement » sa desserte directe quotidienne de Dubaï depuis Toronto à partir du 18 juin et prévenu qu’il pourrait être amené à prolonger cette suspension. Voyager avec une escale en Europe via une compagnie tierce reste possible, selon son outil de réservation en ligne.

American Airlines, de son côté, a autorisé ses clients à modifier sans frais leur réservations vers Doha pour des voyages initialement prévus du 19 juin au 20 juillet.

ASIE

Singapore Airlines a indiqué avoir annulé huit vols vers Dubaï, deux chaque jour de dimanche à mercredi. « La situation reste mouvante et d’autres vols (de la compagnie) entre Singapour et Dubaï pourraient être affectés », a prévenu le transporteur sur son site internet.