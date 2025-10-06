La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé lundi la présence de milliers de composants fournis par des entreprises étrangères dans les systèmes de missiles et drones russes. Parmi les pays cités figurent notamment les USA, l'Allemagne ou encore la Suisse.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Lors des frappes massives dans la nuit du 5 octobre (de samedi à dimanche), la Russie a utilisé 549 systèmes d’armes contenant 102’785 composants de fabrication étrangère», a affirmé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Il a cité neuf pays accusés de ne pas empêcher ces approvisionnements: les Etats-Unis, la Chine, Taïwan, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse, le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas.

Des entreprises de ces pays fournissent entre autres des systèmes informatiques, microprocesseurs, capteurs ou convertisseurs de l’analogique vers le numérique, permettant le fonctionnement des missiles et drones, selon le président ukrainien.

Pièces suisses

Les missiles balistiques russes comme l’Iskander ou le Kinzhal utilisent des technologies importées des Etats-Unis, a-t-il relevé.

Par ailleurs «les microcontrôleurs des drones sont fabriqués en Suisse, tandis que les micro-ordinateurs pour le contrôle des vols (de ces engins) sont produits au Royaume-Uni», a détaillé Volodymyr Zelensky.

«Nous avons communiqué des propositions visant à réduire ces habitudes d’approvisionnement. Nos partenaires disposent déjà de données détaillées sur quelle entreprise et quel produit cibler et comment réagir», a-t-il déclaré.

Attaques ciblées

La Russie intensifie actuellement ses attaques aériennes nocturnes contre l’Ukraine, visant notamment son réseau électrique et provoquant des coupures de courant. Dans la nuit de samedi à dimanche, près de 500 drones et plus de 50 missiles ont frappé l’Ukraine.

A Lviv, qui a été plus épargnée que d’autres depuis le début de l’invasion russe en 2022, quatre personnes ont été tuées. Il s’agit de la plus grande attaque depuis le début de la guerre contre cette région dans l’ouest de l’Ukraine, selon son gouverneur. A Zaporijjia, une personne a été tuée et 10 autres ont été blessées.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
11 J'aime
49 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
11 J'aime
13 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision