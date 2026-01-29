La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Des projets artistiques éphémères XXL au coeur de Lausanne

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne lance un nouveau dispositif dédié à l'art éphémère sur une façade bien connue du centre-ville, celle du magasin Manor, visible depuis de nombreux points de vue. Ce projet inaugure une série d'interventions artistiques temporaires dans l'espace public. C'est l'artiste lausannoise Maya Rochat qui signera le premier projet-pilote.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) En réponse à un postulat intitulé «Faisons le mur», la Ville a opté pour «un dispositif de valorisation culturelle». Conçu pour accueillir des projets artistiques éphémères, il repose sur la présentation d’oeuvres imprimées sur des bâches, adaptées aux contraintes techniques du bâtiment, indique jeudi la Municipalitré lausannoise dans un communiqué.

Le projet-pilote, confié à Maya Rochat, sera inauguré en mai, à l’occasion de la prochaine exposition du Musée historique Lausanne consacrée à la Collection d’art de la Ville. Par la suite, les projets présentés feront l’objet d’un concours.

Le premier appel à projets pour l’occupation artistique de cette façade sera lancé lors du vernissage du projet-pilote. L’oeuvre lauréate devrait être dévoilée d’ici à la fin de l’année 2026.

