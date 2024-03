Destroyer américain visé par un missile et des drones en mer Rouge

1 minute

(Keystone-ATS) La marine américaine a abattu mardi un missile et trois drones lancés par les rebelles houthis du Yémen qui visaient l’USS Carney en mer Rouge, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM). Le destroyer américain n’a subi aucun dégât.

Un porte-parole militaire des Houthis avait déclaré plus tôt dans la journée que leurs forces avaient ciblé deux destroyers américains en mer Rouge “avec un certain nombre de missiles navals et de drones”.

Les Houthis “ne s’arrêteront pas tant que l’agression ne cessera pas et que le siège imposé au peuple palestinien dans la bande de Gaza ne sera pas levé”, a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Depuis novembre, les rebelles Houthis disent viser les navires qu’ils estiment liés à Israël, en “solidarité” avec les Palestiniens de la bande de Gaza, en proie à la guerre entre l’armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Leurs attaques ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage par cette zone où transite 12% du commerce mondial.