Deux guitares de Johnny Marr vendues plus de 650’000 euros

Keystone-SDA

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Les deux guitares phares de la vente aux enchères consacrée à Johnny Marr, ex-membre du groupe britannique The Smiths, ont été vendues jeudi à Londres plus de 654'000 euros, selon Christie's qui a organisé la vente.

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(Keystone-ATS) La Rickenbacker 330 Jetglo de 1982, qui avait été utilisée lors des premiers enregistrements de The Smiths a été vendue pour 358’400 livres (416’000 euros), soit plus de quatre fois son estimation, après une intense bataille d’enchères de plus de cinq minutes, a indiqué la maison de ventes.

Una autre guitare, une Gibson ES-355 Cherry, s’est elle aussi envolée au-delà des attentes à 204’800 livres (238’000 euros), bien au-dessus de son estimation initiale (qui s’échelonnait entre 100’000 et 150’000 livres).

Offert à Johnny Marr par le producteur et fondateur du label Sire Records, Seymour Stein, pour inciter le groupe à signer, cet instrument emblématique lui avait permis de composer les premières notes du tube «Heaven Knows I’m Miserable Now».

En début de soirée, la vente était toujours en cours, avec encore une cinquantaine de lots à attribuer sur les 111 présentés.

80 guitares

Baptisée «The Johnny Marr collection», cette vente compte environ 80 guitares du musicien, mais rassemble également des affiches de concerts, des disques d’or et de platine ainsi qu’une collection d’harmonicas retraçant plus de quatre décennies de carrière.

Le guitariste a confié fin juin à la BBC avoir pris la décision de se séparer de sa collection lors de la rédaction de son livre «Marr’s Guitars», paru en 2023.

«La réalisation de ce livre m’a donné une excuse pour sortir toutes les guitares, les photographier et les emmener à quelques événements. Quand cette période a pris fin, l’idée de simplement les remettre toutes en stockage m’a semblé vraiment étrange» a-t-il expliqué, ajoutant qu’il n’aimait pas l’idée que son studio «devienne un musée».

Co-fondateur en 1982 de The Smiths aux côtés du chanteur Morrissey, Johnny Marr a marqué l’histoire du rock indépendant par son style cristallin et complexe, ancré dans la pop britannique. Après la séparation de la formation en 1987, il s’est imposé comme un collaborateur prisé, travaillant avec The Pretenders, Talking Heads, Bryan Ferry ou encore Oasis.