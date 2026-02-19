Deux initiatives lancées à Bienne pour davantage de logements

Keystone-SDA

Un comité regroupant des partis de gauche et des associations de locataires a lancé jeudi deux initiatives communales en faveur de logements abordables à Bienne. Avec cette démarche, les initiants veulent freiner la hausse des loyers et soustraire les terrains à la spéculation.

1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative sur le logement entend garantir l’accès à des logements abordables en demandant aux autorités de favoriser l’augmentation progressive de la part des logements appartenant à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique et à la ville par rapport à l’ensemble du parc immobilier.

Le texte fixe comme objectif que d’ici 2055 25% des logements sur le territoire communal soient la propriété de maîtres privés d’ouvrage d’utilité publique et qu’au moins 5% supplémentaires soient la propriété de la Ville de Bienne. Dans son communiqué, le comité d’initiative estime que chaque personne doit avoir les moyens de se loger.

Pour atteindre cet objectif, les initiants demandent que la Ville de Bienne ne cède les terrains dans des zones d’habitation qu’à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique ou alors qu’elle construise elle-même. Il faut selon eux favoriser les logements coopératifs ainsi que les logements communaux.

La seconde initiative porte sur la construction de logements à loyers abordables. En cas de modification de la zone à bâtir, le texte demande de garantir qu’au moins un tiers des surfaces habitables dans les zones à usage d’habitation soient affectées à des logements à loyer modéré.