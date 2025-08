Deux ministres ghanéens tués dans un accident d’hélicoptère

Keystone-SDA

Les ministres ghanéens de la Défense et de l’Environnement ont été tués mercredi dans un accident d’hélicoptère, a annoncé la présidence. L’armée a signalé la disparition d’un appareil transportant trois membres d’équipage et cinq passagers, quelques heures plus tôt.

1 minute

(Keystone-ATS) Le ministre de la Défense, Edward Omane Boamah, et celui de l’Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed, figurent parmi les victimes du crash, dans le sud du pays, a précisé Julius Debrah, chef de cabinet du président John Mahama.

« Le président et le gouvernement adressent leurs condoléances et leur solidarité aux familles de nos camarades et des militaires tombés lors de leur service pour la Nation », a déclaré Julius Debrah.

Parmi les victimes figurent également Alhaji Muniru Muhammad, coordinateur adjoint de la sécurité nationale et ancien ministre de l’Agriculture, ainsi que Samuel Sarpong, vice-président du parti Congrès national démocratique (NDC) du président Mahama.

L’armée de l’air ghanéenne avait signalé plus tôt mercredi qu’un hélicoptère militaire avait disparu des radars.