Deux week-ends pour des mammographies dans le Jura bernois

Keystone-SDA

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A l’occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein, l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE et les Instituts de radiologie de Moutier (JU) et de Saint-Imier (BE) proposent une démarche inédite dans la région: réaliser une mammographie de dépistage durant deux week-ends à l'occasion d'octobre rose.

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(Keystone-ATS) Selon les résultats de la dernière évaluation épidémiologique du programme de dépistage, portant sur les années 2018 à 2024, le taux de participation dans le Jura bernois augmente continuellement depuis le lancement du programme en 2009. Il demeure toutefois inférieur à ceux observés dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Cette démarche doit permettre aux femmes de la région de réaliser une mammographie de dépistage près de chez elles, pendant le week-end, sans devoir réorganiser leur emploi du temps en semaine. Les participantes seront accueillies, avec ou sans rendez-vous, les 17 et 18 octobre à Moutier puis les 24 et 25 octobre à Saint-Imier.

Quelque 2800 femmes seront invitées à effectuer leur mammographie lors des Week-ends mammo, souligne l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE. Ce projet s’adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans qui n’ont jamais participé au dépistage ou n’ont pas réalisé de mammographie au cours des 24 derniers mois.