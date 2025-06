Dix magasins Do it + Garden ont trouvé des repreneurs

Keystone-SDA

Dix magasins Do it + Garden, sur les 31 que compte l'enseigne de Migros, ont trouvé un repreneur. Des négociations pour d'autres points de vente sont encore en cours. Si aucun accord n'est trouvé, ils fermeront définitivement leurs portes d'ici la fin du mois.

2 minutes

(Keystone-ATS) À compter du 1er septembre 2025, Obi acquerra auprès de la coopérative Migros Lucerne les deux magasins Do it + Garden de Stans, dans le canton de Nidwald, et de Steinhausen, dans le canton de Zoug, indique un communiqué du groupe de bricolage allemand paru récemment. Tous les employés seront conservés.

Comme annoncé en février, Obi a déjà repris les Do it + Garden de Carouge, dans le canton de Genève, et de Nyon, dans le canton de Vaud. Les deux magasins rouvriront leurs portes en octobre prochain sous les couleurs de leur nouveau propriétaire.

Les sites de Steinhausen et de Stans resteront ouverts sous la bannière Do it + Garden jusqu’au 28 juin. Après d’importants travaux de rénovation, ils rouvriront leurs portes fin octobre.

« Six autres filiales ont également trouvé des repreneurs », explique un porte-parole du géant orange à l’agence AWP mardi, sans donner plus de détails. Les négociations avec des acteurs du secteur du bricolage pour certains autres magasins sont encore en cours. « Ce travail de recherche de repreneurs éventuels est de la responsabilité des coopératives régionales », précise le porte-parole.

Si aucun repreneur n’est trouvé, les magasins restants, parmi les 31 que compte l’enseigne, fermeront définitivement leurs portes d’ici fin juin. « Nous ne pourrons communiquer sur le résultat final du processus qu’à la mi-juillet », relève le porte-parole.

Les solutions trouvées pour les employés

Sur les 466 collaborateurs que comptent les Do it + Garden, 192 seront repris par les nouveaux propriétaires. Environ 200 autres ont trouvé une solution de reclassement, soit au sein du groupe Migros, soit à l’extérieur, selon le porte-parole. « Actuellement, 58 collaborateurs sont encore en recherche d’une solution externe. Ces chiffres évoluent au fur et à mesure que des solutions sont trouvées », explique-t-il.

Par ailleurs, des solutions ont été trouvées pour l’ensemble des 42 apprentis. « Vingt-et-un apprentis en première et deuxième année de formation pourront finir leur apprentissage, soit chez Migros, soit dans d’autres entreprises. Et les vingt-et-un apprentis en troisième année finiront leur apprentissage fin juin chez Do it + Garden », détaille le porte-parole de Migros.