Drapeaux en berne à Fribourg pour le drame de Crans-Montana (VS)

Keystone-SDA

Les drapeaux de l’Hôtel cantonal et de la Chancellerie ont été aussi mis en berne à Fribourg pour cinq jours, en signe de solidarité avec les victimes du drame de Crans-Montana et leurs familles. La décision s'inscrit dans la foulée de celle du Conseil fédéral pour le Palais fédéral.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La mise en berne donne également suite à la proposition de la Conférence des gouvernements cantonaux, a indiqué vendredi la Chancellerie d’Etat fribourgeoise dans un communiqué. Elle entend montrer encore la solidarité avec les autorités valaisannes.

Au-delà, le canton participe également à l’effort collectif à la suite de la catastrophe de Crans-Montana. Jeudi, jour de l’An, une personne a été accueillie à l’Hôpital fribourgeois (HFR) et plusieurs policiers ont été envoyés en renfort et en soutien.

Enfin, le Conseil d’Etat et le Grand Conseil fribourgeois expriment aux autorités valaisannes et à toutes les personnes concernées leur profonde sympathie et leur entière solidarité.

