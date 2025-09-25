La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Elections JU: des bulletins de vote contiennent des listes à double

Keystone-SDA

Une erreur a été constatée dans quelques carnets de bulletin distribués dans la commune de Courroux-Courcelon pour l'élection au Gouvernement jurassien. Toute la population est priée de vérifier son matériel de vote.

(Keystone-ATS) Une erreur s’est produite à l’imprimerie lors de l’encartage des bulletins pour l’élection à l’exécutif. En conséquence, certains carnets contiennent plusieurs fois la même liste alors que d’autres listes n’y figurent pas. Selon les contrôles qualité de l’imprimerie, cela pourrait concerner moins de 1000 bulletins, indique jeudi le canton dans un communiqué.

Les électeurs constatant une anomalie dans leur matériel de vote doivent s’annoncer auprès de leur administration communale afin d’obtenir un bulletin conforme. La Chancellerie d’Etat dit regretter vivement cet incident. Elle assure que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir le bon déroulement du scrutin.

Le premier tour des élections au Gouvernement jurassien ainsi que les élections au Parlement se dérouleront le dimanche 19 octobre prochain. Les bulletins parviennent cette semaine aux électeurs.

