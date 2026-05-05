En 2025, un adulte sur cinq était inscrit dans une salle de sport

Keystone-SDA

Le nombre d'abonnements dans les centres de fitness suisses a encore nettement augmenté en 2025 par rapport à l'année précédente. Ce record s'est aussi traduit par une hausse du chiffre d'affaires, selon la dernière étude sur les chiffres clés du secteur du fitness.

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(Keystone-ATS) Les résultats de l’étude «Eckdaten 2026» font état d’une augmentation tant du nombre d’adhérents et de centres de fitness que de l’évolution du chiffre d’affaires. Selon cette enquête, 1,45 million de personnes étaient inscrites dans un centre de fitness l’année dernière. Grâce à cette progression, le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 4,4% pour atteindre 1,36 milliard de francs.

Les usagers âgés de 20 à 29 ans étaient les plus nombreux, selon l’étude. Swiss Active a attribué cette situation à la «mégatendance santé», qui a surtout touché les jeunes de moins de trente ans. La demande a augmenté pour les entraînements personnalisés, les offres de bien-être et les conseils nutritionnels, tandis qu’une baisse a été observée pour les entraînements numériques ou les offres de groupe.