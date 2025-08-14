La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Espagne: au moins une trentaine d’arrestations liées aux incendies

Keystone-SDA

La garde civile espagnole a annoncé jeudi avoir arrêté encore au moins quatre personnes responsables de feux de forêts, dont trois en Castille-et-León, portant à une trentaine le nombre d'arrestations liées aux incendies qui ravagent le pays depuis le début de l'été.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Un homme a été interpellé mardi, soupçonné d’être l'»auteur d’un incendie volontaire ayant ravagé un total de 2200 hectares sur les territoires municipaux de Cuevas del Valle, Mombeltrán et El Arenal», en Castille-et-León, une région du nord-ouest qui concentre toute l’attention du pays avec près de 40’000 hectares déjà dévorés par les flammes, a indiqué la garde civile dans un communiqué.

Jeudi matin, un autre homme a été également arrêté, semblant être à l’origine «d’un incendie criminel par négligence qui a affecté environ 3000 hectares dans les localités de Puercas de Aliste-Gallegos del Río», toujours dans la même région.

Et mercredi, un autre suspect a été interpellé, «soupçonné d’être l’auteur d’un incendie criminel par imprudence» à Filiel-Lucillo, un feu qui a ravagé deux hectares.

Quelques heures plus tôt, la garde civile annonçait l’arrestation d’un individu «pour une série d’incendies forestiers», six au total entre le 19 juillet et le 3 août, près de Málaga, dans le sud du pays.

«Certains de ces incendies ont été déclenchés très près d’habitations», souligne le communiqué et ont brûlé quatre hectares de terrain.

Intention et imprudence

Mercredi, le ministre de l’Intérieur espagnol avait rappelé lors d’une interview sur la radio Rac 1 que, depuis le début de l’été, 25 personnes avaient été arrêtées pour avoir provoqué des incendies, soulignant qu’un «nombre important» sont intentionnels, tandis que d’autres résultent d’imprudences.

La région de Castille-et-Léon est en proie aux flammes depuis plusieurs jours et deux volontaires ont perdu la vie en tentant d’éteindre le feu.

Selon le Système européen d’information sur les Feux de forêt (EFFIS), le feu qui fait rage en Castille-et-Léon a déjà réduit en cendres plus de 37’000 hectares depuis qu’il s’est déclaré dimanche.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
7 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision