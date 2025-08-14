Espagne: au moins une trentaine d’arrestations liées aux incendies

Keystone-SDA

La garde civile espagnole a annoncé jeudi avoir arrêté encore au moins quatre personnes responsables de feux de forêts, dont trois en Castille-et-León, portant à une trentaine le nombre d'arrestations liées aux incendies qui ravagent le pays depuis le début de l'été.

2 minutes

(Keystone-ATS) Un homme a été interpellé mardi, soupçonné d’être l'»auteur d’un incendie volontaire ayant ravagé un total de 2200 hectares sur les territoires municipaux de Cuevas del Valle, Mombeltrán et El Arenal», en Castille-et-León, une région du nord-ouest qui concentre toute l’attention du pays avec près de 40’000 hectares déjà dévorés par les flammes, a indiqué la garde civile dans un communiqué.

Jeudi matin, un autre homme a été également arrêté, semblant être à l’origine «d’un incendie criminel par négligence qui a affecté environ 3000 hectares dans les localités de Puercas de Aliste-Gallegos del Río», toujours dans la même région.

Et mercredi, un autre suspect a été interpellé, «soupçonné d’être l’auteur d’un incendie criminel par imprudence» à Filiel-Lucillo, un feu qui a ravagé deux hectares.

Quelques heures plus tôt, la garde civile annonçait l’arrestation d’un individu «pour une série d’incendies forestiers», six au total entre le 19 juillet et le 3 août, près de Málaga, dans le sud du pays.

«Certains de ces incendies ont été déclenchés très près d’habitations», souligne le communiqué et ont brûlé quatre hectares de terrain.

Intention et imprudence

Mercredi, le ministre de l’Intérieur espagnol avait rappelé lors d’une interview sur la radio Rac 1 que, depuis le début de l’été, 25 personnes avaient été arrêtées pour avoir provoqué des incendies, soulignant qu’un «nombre important» sont intentionnels, tandis que d’autres résultent d’imprudences.

La région de Castille-et-Léon est en proie aux flammes depuis plusieurs jours et deux volontaires ont perdu la vie en tentant d’éteindre le feu.

Selon le Système européen d’information sur les Feux de forêt (EFFIS), le feu qui fait rage en Castille-et-Léon a déjà réduit en cendres plus de 37’000 hectares depuis qu’il s’est déclaré dimanche.