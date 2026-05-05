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Féminicide à Binningen (BL): perpétuité requise contre le mari

Keystone-SDA

La procureure a requis la prison à perpétuité à l'encontre du quadragénaire jugé depuis lundi au tribunal pénal de Bâle-Campagne à Muttenz pour assassinat et atteinte à la paix des morts. L'homme est accusé d'avoir tué en 2024 son épouse et d'avoir démembré le cadavre.

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(Keystone-ATS) La procureure demande aussi une thérapie ambulatoire. Elle a rejeté mardi les arguments de légitime défense de l’accusé et l’hypothèse selon laquelle la victime l’aurait attaqué avec un couteau. L’expertise médico-légale a établi qu’il avait étranglé sa femme dans la maison à Binningen (BL).

Il s’agit «de l’un des cas de féminicide les plus cruels et les plus bouleversants de Suisse», a déclaré la procureure, évoquant des motivations «d’un égoïsme flagrant». Le traumatisme psychologique des deux enfants constitue un autre facteur aggravant, a-t-elle dit.

L’accusation a estimé que le mari, aujourd’hui âgé de 43 ans, a agi de manière planifiée et a voulu détruire méthodiquement les traces. Il avait notamment commandé en 2022 un mixeur professionnel et stockait des litres d’eau de Javel.

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