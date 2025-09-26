La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Fabienne Schmuki prend la direction de Swiss Music Export en 2026

Fabienne Schmuki prend la tête de Swiss Music Export (SME) début 2026. Elle succède à Jean Zuber, qui rejoint le Service de la Culture de la Ville de Zurich après avoir dirigé SME depuis 2008.

(Keystone-ATS) Fabienne Schmuki évolue depuis plus de 16 ans dans l’industrie musicale suisse et internationale, indique l’organisation dans un communiqué vendredi. Elle a notamment été co-directrice du label et distributeur Irascible Music, basé à Zurich et Lausanne, et s’est engagée activement au sein de comités professionnels comme IndieSuisse, IMPALA (l’association européenne des labels indépendants) et Helvetiarockt, un programme de promotion des femmes dans la musique.

Elle siège depuis un an au comité de Swiss Music Export et a également contribué à des projets de recherche et de formation menés par la Haute école des arts de Zurich (ZHdK) et le Zurich Center for Creative Economies. Sa carrière a débuté dans le journalisme musical.

Le comité de SME salue l’arrivée d’une «personnalité investie dans la production et la promotion d’artistes suisses». Fabienne Schmuki se dit pour sa part impatiente de soutenir cette scène «riche et exceptionnelle» en Suisse et à l’étranger. Joana Elena Obieta restera cheffe de projet, assurant la continuité des activités au côté du comité actuel.

Promotion de la musique suisse à l’étranger

Fondé en 2002 et présidé actuellement par la Romande Laurence Desarzens, Swiss Music Export joue un rôle-clé dans la promotion de la musique suisse à l’étranger, en accompagnant les artistes, labels et producteurs dans leurs démarches d’exportation. Elle est soutenue par plusieurs institutions, dont Pro Helvetia, la Fondation Suisa et la Fondation suisse des artistes interprètes SIS.

