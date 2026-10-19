Faux mails de l’administration fiscale genevoise

Keystone-SDA

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L'administration fiscale cantonale (AFC) de Genève met en garde lundi contre une campagne de hameçonnage usurpant son identité. Des emails frauduleux sont actuellement envoyés afin d'obtenir des informations bancaires du destinataire et ainsi lui soutirer de l'argent.

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(Keystone-ATS) Ces messages arborant les armoiries du canton indiquent que «suite au traitement de votre dossier fiscal, vous êtes admissibles à un remboursement», alerte l’AFC. Le destinataire est incité à remplir un formulaire en ligne afin de recevoir le montant figurant dans le message. Or il s’agit de tentatives pour soutirer des codes d’accès ainsi que des informations personnelles ou bancaires.

L’AFC invite toute personne qui reçoit un message de ce genre à le signaler sur le site de la Confédération antiphishing.ch et de le supprimer. Il ne faut surtout jamais répondre à ces demandes ni cliquer sur un lien ni transmettre des informations personnelles, financières ou fiscales.

La vérification des adresses emails peut permettre d’éviter de se faire avoir. En effet, les courriels officiels des autorités cantonales sont envoyés depuis des adresses se terminant par @etat.ge.ch ou un sous-domaine de XXX.ge.ch, relève l’AFC.

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