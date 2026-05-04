Femme tuée et démembrée à Binningen (BL): le mari devant les juges

Keystone-SDA

Un quadragénaire comparaît dès ce lundi à huis clos devant le tribunal pénal de Bâle-Campagne à Muttenz (BL) pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Il est accusé d'avoir tué en 2024 sa femme, une ex-finaliste de Miss Suisse, et d'avoir démembré le cadavre.

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(Keystone-ATS) Selon l’acte d’accusation, le père de famille aujourd’hui âgé de 43 ans, a tué son épouse le 13 février 2024 dans une maison à Binningen (BL), où les restes de la victime avaient été trouvés. Il avait été arrêté le lendemain. L’accusé a avoué avoir tué sa compagne, mère de leurs deux enfants, après une dispute autour d’une séparation.

Le mari avait étranglé la femme âgée de 38 ans. Il a ensuite découpé le corps dans la buanderie avec divers outils puis passé au mixeur des morceaux du cadavre. Selon le parquet, l’accusé a agi par ressentiment et besoin de contrôle.

Ce crime a défrayé la chronique locale et internationale. Lundi, la défense s’est opposée à la publication en direct de comptes-rendus par les médias. Le procès est retransmis dans une salle séparée pour la presse accréditée.