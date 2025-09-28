La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges (NE)

Keystone-SDA

Point d'orgue de la Fête des vendanges de Neuchâtel: le corso fleuri du dimanche après-midi a rencontré un franc succès. Le nombre de visiteurs a presque doublé par rapport à l'année précédente. Pas de record cependant sur la fréquentation globale.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Alors que l’année passée on a vendu entre 2400 et 2600 tickets pour les places assises, on frôle cette année les 4500 tickets», se réjouit Eric Leuba, membre de la direction de la Fête des vendanges. Le nombre de spectateurs debout est lui estimé à 50’000.

Les organisateurs ont vu grand cette année pour le traditionnel cortège du dimanche après-midi. Il a été retransmis en direct sur la RTS pour la première fois.

Sous le thème «Légendes des vignobles», le défilé était composé de 14 chars dont deux doubles de 24 mètres. Trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination étaient proposés. Le char de la Ville de Neuchâtel a été dessiné par l’illustrateur canadien John Howe, Neuchâtelois d’adoption.

Environ 300’000 visiteurs

Au total un demi-million de dahlias, en provenance des Pays-Bas, ont été piqués sur les chars par des bénévoles et 1000 élèves. Pas moins de 55’000 fleurs suisses ont également été utilisées, avait déclaré le responsable du corso fleuri, Yvan Flühmann, à Arcinfo.

Eric Leuba tire un bilan positif de la 98e édition de la fête, qui a démarré vendredi. Il estime le nombre de visiteurs à environ 300’000, soit comme l’année précédente. Pas de record donc à priori. Aucun accident majeur n’a eu lieu durant le week-end, selon les informations de la direction dimanche après-midi.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision