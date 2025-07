Fribourg: 1,5 million de visiteurs dans les lieux touristiques

La Maison Cailler, à Broc, le Papiliorama, à Chiètres, et la Maison du Gruyère, à Pringy, sont les sites les plus visités du canton de Fribourg parmi les musées et lieux touristiques. La première, avec son musée dédié au chocolat, a accueilli 481'003 visiteurs en 2024, un nombre record, en hausse de près de 10% sur un an.

(Keystone-ATS) La Maison Cailler, qui fête en outre ses 15 ans en 2025, présente une fréquentation moyenne de 1300 personnes par jour. Elle devance donc le Papiliorama et ses 323’217 visiteurs, et la Maison du Gruyère de Pringy et ses 191’363 visiteurs pour l’exposition, ressort-il d’un classement dressé par le quotidien La Liberté.

Suivent, derrière le podium, le château de Gruyères (186’000 visiteurs, dont 15% venus de France et 11% des Etats-Unis), le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (60’026) et le Musée HR Giger de Gruyères (59’630). Les six premières places du classement laissent apparaître la Gruyère comme le « cœur touristique » du canton.

Gruyère loin devant

Le district comptabilise en effet à lui seul près de 970’000 visiteurs. L’exercice 2024 montre par ailleurs que les musées et lieux touristiques fribourgeois ont comptabilisé près de 1,5 million de visites cumulées, auxquelles il faut ajouter 55’600 entrées environ pour les sites répertoriés dans la Broye vaudoise.

Les quatre rangs suivants du classement, soit du 7e au 10e, sont occupés par le Musée gruérien, à Bulle, le Musée de Morat, l’Espace Jean Tinguely et Niki Saint de Phalle, à Fribourg, et le Vitromusée, à Romont. La Liberté a collecté les informations auprès des institutions, en établissant la liste la plus exhaustive possible.

Toutes ne comptabilisent cependant pas les entrées de la même façon. Dans la plupart des cas, les chiffres indiqués comprennent tous les visiteurs, y compris les visites guidées, les groupes scolaires ainsi que les personnes venues dans le cadre d’événements comme la nuit des musées ou via des activités de médiation culturelle.